Творческая миссия – нести радость людям!

Именитому Образцовому народному коллективу – ансамблю русской народной песни «Крупеничка» исполнилось 45 лет!

Согласитесь, дата интересная: в том числе с той точки зрения, что 99% участников ансамбля – женщины. Для женщины в 45 лет – сами знаете, жизнь только начинается, ведь мудрость гласит: «В 45 баба ягодка опять». Кто-то из гостей, поздравляя коллектив с этим красивым юбилеем, так и пошутил: «Можно сказать, что вы из «Крупенички» преобразовались в «Ягодку», и теперь жизнь для коллектива начинается совершенно в новом качестве, а задача остается прежней – радовать людей.

Самое интересное, что один из подарков для «Крупенички», вынесенный в день юбилейного концерта на сцену, представлял из себя огромный букет из одних ягод клубники, а подарок от администрации – сертификат на 450 тысяч рублей – был вручен главой города Всеволожска Стани-

славом Богдевичем со словами: «Чтобы костюмы новые пошили, а форму не теряли!»

«Жар-птица России» и «Звезда культуры»

Но шутки шутками, а если всерьез, то «Крупеничка» – это гордость не только нашего края, но и всей Ленинградской области. Это 45 лет подвижнического труда создателя коллектива – заслуженного работника культуры РФ Галины Юровой, это работа всего коллектива, сумевшего достойно пройти «сквозь огонь, воду и медные трубы», сохранив при этом не только форму, но и содержание, то есть нашу русскую песню во всей её подлинности и красоте.

Зрителей, пришедших на юбилейный концерт «Крупенички», в вестибюле Всеволожского центра культуры и досуга встречала не только фотовыставка, повествующая о путях-дорогах коллектива за прошедшие годы, исколесившего за эти четыре с лишним десятилетия всю область и значительную часть России, но и Аллея славы именитого ансамбля русской песни.

Страниц нашей газеты не хватит, чтобы перечислить все награды, звания и победы

ансамбля на различных конкурсах и фестивалях.

Но в такой день хотя бы самые значительные надо назвать. Всероссийский хоровой фестиваль – лауреаты, Гран-при Всероссийского конкурса «Жар-птица России» и Специальный диплом от Международного альянса искусств. Дипломы лауреатов фестиваля «Весенний Петербург» и конкурса «Голоса России», областного фестиваля «Звезда культуры» и Международного конкурса «Баттл».

Свою «Аллею славы» создает и дочерний коллектив «Крупенички» – детский ансамбль «Веретенце», судьба и жизнь которого напрямую связаны со взрослым ансамблем и его руководителем. Средняя и младшая группы детского ансамбля «Веретенце» – профессиональная смена и надежда на то, что не умрет наша песня, не пересохнет река народного творчества, если с детства ты слышишь эти песни, и они не абстракция, не этноэкспонат, а генетическая память поколений, живая кровь твоя и вечная любовь.

Колыбельная для мамы

Зазвучала в притихшем зале забытая песня, колыбельная, даже не из нашего детства, а из детства наших бабушек. «Спи, моя сугребушка, парень ведь не девушка… бай-бай», – поёт женский голос а капелла. Тихо, негромко льётся песня, постепенно набирая силу, и грудной женский голос наполняет зал – не убаюкивая, а согревая; тревожа что-то глубоко запертое внутри тебя. Да, наверное, ту самую генетическую память.

И вот уже «умывает красно солнышко руки теплые в росе», и поют кнопочки баянные, и заливаются голоса, и одна песня следует за другой. Нежные, как сами снежные узоры, «Вологодские кружева» сменяют разудалого «Гаврю», «Сударушка» плавно переходит в «Гусли». Необыкновенный песенный марафон, путешествие по песенной России – бесконечно прекрасный и чудесный праздник знакомства с Россией, с самой душевной и зримой стороны. Потому что песни «Крупенички» – зримые. Песня не просто поётся, песня рассказывается, играется. И про жаркий юг, и про снежный север, и про то, как выловили со дна Кубенского озера девчушку-игрушку, подарившую нам кружева, и про то, как печь правильно ставить, чтобы было где домовому жить. А ещё: про праздники и сватовство, проводы и хороводы. И зал без конца взрывался аплодисментами, а глаза зрителей влажнели от прилива чувств. А если была бы возможность измерить в децибелах количество любви и счастья, присутствующего в тот день в зале, то зашкаливали бы все измерительные приборы.

И конечно, невозможно представить юбилейный концерт без удивительных рассказов ведущей Ольги Дружковой. Волшебные истории, где быль и небылицы переплетаются, притча легенду подгоняет, а сказка, соответственно, следовала за присказкой, сопровождали этот необыкновенный концерт. А зрители живо отзывались на игру, которая предполагала глубокое погружение в знание своей истории. И вот одна из них… Точнее, две!

Про «Расхохонюшки» и «Топлюху»

Знаете, как Топлюха на Расхохонюшки сходила? На самом деле такого быть, конечно, не могло! То есть быть могло только в сказке – когда Емеля по «щучьему веленью, по моему хотенью» пожелал, чтобы печь его покатала по деревне. Вот такие у него «расхохонюшки» случились.

Ну, если с заданием, что такое Топлюха, зал худо-бедно быстро справился (печь все-таки от слова топить!), то над «расхохонюшками»-то головы поломали! А всё просто на самом деле! Вот парень девушке говорит: «Пойдем на расхохонюшки!», приглашая её хороводы поводить, повеселиться на танцах, а если повезет, то и похохотать. Разгадав загадку, зал заулыбался, повеселел, кто-то даже вспомнил, что у них в Тверской проще веселье называли вечёрками. Но как бы там ни было, а суть что на вечёрках, что на расхохонюшках, та же: любая гулянка не обходилась без гармошки, позднее – баяна, балалайки и, конечно, песни.

Да, без гармошки нет веселья. И баян был в этот день, можно сказать, одним из главных героев концерта.

В рассказах Ольги Дружковой оживал былинный герой, мудрый Боян, а на сцене были целых два баяна. Виртуозно владеют этим инструментом Алексей Крылов и Александр Юров, лауреат международных конкурсов, руководитель фолк-группы «Ярмарка» и хормейстер народного ансамбля русской песни «Крупеничка». И конечно, сын своих родителей. Гордость Галины и Виктора Юровых. Впрочем, если о детях – то их гораздо больше. Эта музыкальная династия – гордость нашей всеволожской земли. Ольга Дружкова – музыкант, искусствовед, поёт в ансамбле «Вереск», и это она в своё время приняла из рук мамы детский коллектив «Веретенце». О старшем сыне сказали, а младший – Алексей Юров – музыкант-виртуоз балалайки, тоже лауреат международных конкурсов. Младшее поколение Юровых – дочери Ольги Ульяна и Диана – тоже пели в «Веретёнце», затем в «Крупеничке». Ульяна окончила музыкальное училище, помогает маме и бабушке ставить младшее поколение на ноги и правильно брать ноты.

«Крутись, «Веретёнце»…

И вот уже вновь на сцене расцветает «Вишенье», и дивный розовый цвет покрывает ковром сцену, а «без гармошки нет веселья, и поём мы и в Ростове, и в Тамбове», и по всей Руси! Но сегодня центр, столица песни – Всеволожск, и вот уже крутится «Веретёнце» на сцене, младшая группа сменяет среднюю, вызывая бешеный восторг в зале. Потому что на сцене – дети и внуки зрителей. Поют свою колыбельную для мамы… или для бабушки. И опять у зрителей глаза заметно влажнеют. В общем, «Крутись, Верентёнце, ниточка поёт, разговор со мной ведёт». А я вела разговор с участниками младшей и старшей группы ансамбля русской песни «Веретёнце» незадолго до концерта. И вот «избранные места» из этого необыкновенного коллективного монолога о любви к песне, человеку и к месту, где родился.

Ксюша Денисова и Лиза Григорьева из старшей группы ансамбля пришли в «Веретёнце» несколько лет назад и наперебой стараются объяснить журналисту, за что они так любят своё «Веретенце» и все-все песни!

– Это такой дружный коллектив, наше «Веретёнце», где никогда не будут тебя попусту ругать, – говорит Ксюша, – а будут поддерживать, если что-то не так идет, и подсказывать, как лучше в следующий раз сделать, как встать, где улыбнуться, – вторит Лиза.

– Но мне кажется, что Галина Борисовна, руководитель ваш, такая… строгая, – замечаю я моим юным собеседницам. – Она строгая, где надо! – с азартом перебивают меня девочки, а добрая – всегда! Она всегда нас хвалит, и постоянно говорит, что нас очень любит!

И хотя мамам некогда – кому-то надо макияж дочке поправить, кому-то в косу праздничную ленту вплести, – до концерта считаные минуты, на мои вопросы все-таки откликаются. Татьяна Ивановна Казанцева – бабушка Аленушки, на вопрос: «С каким настроением вы сюда детей приводите?» – ответственно заявила:

– С восторгом! Только радость, потому что Галина Борисовна – это суперпрофессионал, это человек с большой буквы, таких людей поискать ещё надо, потому что их единицы. Она буквально вся растворилась – и в большом своём коллективе, и в наших детях и внуках. Так уж получилось, что у меня дочь сама музыкальный работник, у неё полноценное музыкальное образование, но когда она в первый раз попала на открытый урок в «Веретёнце», она честно так и сказала мне: «Мама, это чудо какое-то, даже моё музыкальное образование не идёт в сравнение с тем, что делает здесь руководитель!»

А на ваш вопрос, в чем секрет, отвечу так: Юрова к каждому ребёнку ищет подход. Она видит и плюсы, и минусы каждого, она подсказывает и нам, родителям, как их исправить и чем можно помочь ребёнку.

И речь идёт не только о музыкальной грамоте, речь идёт о большем: о становлении личности, о любви к Родине через песню. Она к каждому подбирает свой ключик и помогает маленькому человеку раскрыться, обрести уверенность. Это Педагог и Человек с большой буквы. Так и напишите.

И дать ей орден «Хранителя русской песни»!

Так и пишу. И ещё несколько фактов из 45-летней истории ансамбля «Крупеничка»: буквально через пять лет со дня основания, в 1983 году, ансамблю «Крупеничка» было присвоено звание «Народный коллектив», а её руководителю Г.Б. Юровой в 2000 году – звание «Заслуженный работник культуры РФ». В 2007 году Юрова впервые была названа «Женщиной года» Ленинградской области, в 2018 году хормейстеру народного коллектива – ансамбля русской песни «Крупеничка» вновь было присвоено это почётное звание.

Правда, поздравляя коллектив с этим юбилеем, методист отдела традиционной культуры Дома народного творчества Ленинградской области В.И. Насонов – хормейстер, фольклорист, аранжировщик – был готов от имени профессионального сообщества вручить более высокую награду. Вот его прямая речь, записанная со сцены.

– Хорошее звание – «Заслуженный работник культуры», но жаль, что нет у нас звания «Заслуженный хранитель культуры, заслуженный подвижник культуры», – всех этих званий достойна наша Галина Борисовна, но еще бы более заслуженно было, если бы наградили её орденом русской песни!

Зал в очередной раз взорвался аплодисментами. И конечно, в этот день на коллектив как из рога изобилия посыпались подарки и награды, о некоторых из них мы уже упомянули.

Почётные грамоты и Дипломы участникам коллектива, руководителям – от отдела культуры Всеволожского района, от областного Дома народного творчества – всех перечислить просто невозможно.

Но в ответном слове Г.Б. Юрова сказала, пожалуй, самое главное: «За этим стоит самоотверженный труд всего коллектива, наша общая любовь к русской песне, к делу, которому мы служим, и наша любовь к Родине, а песня – неотъемлемая часть русской души. Душу не запретить, не закрыть, она петь должна».

Она называет их по именам – всех, кто много лет спешит на репетиции и по первому зову едет на концерт, всех, кто помогал в организации этого юбилейного концерта: Ниночка, Леночка, Оксаночка и уважительно костюмера:

– Галина Ивановна, спасибо, вы подвиг совершили не один раз. Столько собрать, одеть, переодеть, без вас бы мы не справились.

Конечно, костюмы – это отдельная песня «Крупенички». Зеленый малахит и серебряное шитье, белое золото и золотая парча – каждый настоящее произведение искусства. А так и не вышедшая на сцену Оксана, несколько дней не отходившая от машинки и сшившая необыкновенные кружевные накидки для песни «Вологодские кружева», была названа просто «Героем труда».

В общем, это был День необыкновенного счастья как для участников концерта, так и для зрителей. Два часа счастья и путь длиной в 45 лет к нему. Но счастье – оно ведь того стоит, правда?

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото предоставлено ансамблем «Крупеничка»