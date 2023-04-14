В спортзале военно-исторической дивизии Всеволожска установили новые тренажеры

На территории музея «Битва за Ленинград» им. З. Г. Колобанова открылся обновлённый спортивный зал для занятий участников Первой военно-исторической дивизии имени Пионеров Героев. К уже имеющимся матам, мячам и грушам добавлены тренажёры для жима лёжа, становой тяги и приседа со штангой.

Все участники Дивизии разделены на две возрастные категории: младшая группа (9–13 лет), старшая группа (14–18 лет), и, если начинающим спортсменам для занятий было достаточно спортивных игр, то подростки с нетерпением ждали, когда в зале появятся тренажёры для силовых занятий.

Теперь в зале есть все необходимое оборудование для тренировок на разных уровнях, а также профессиональные тренеры, которые готовы помочь и дать советы.

Руководитель Первой военно-исторической дивизии имени Пионеров Героев Олег Титберия отметил, что спортивный зал станет важным фактором развития спортивного движения в южном микрорайоне Всеволожска, он будет использоваться как для уроков, так и для проведения соревнований спортивных команд.

Александр Николаенко