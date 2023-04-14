О газете Контакты Для рекламодателей Официальные документы

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Завершается строительство культурно-досугового центра в Новом Девяткино

0 Комментариев

Новый культурно-досуговый центр, рассчитанный на прием до 840 человек в день, планируется открыть осенью этого года. Готовность объекта оценивается в 87%, на стройплощадке трудится 36 строителей.

Как сообщает пресс-служба строительного комитета ЛО, сейчас идет процесс сборки конструкций из металла и установки электричества. Внутри здания ведутся отделочные работы.

Общая площадь КДЦ составляет 5 000 кв. м., заказчиком выступает Администрация Новодевяткинского сельского поселения. Планируется, что учреждение станет точкой притяжения для активных и творческих людей. На базе культурно-досугового центра будут работать кружки и секции разной направленности, проходить праздничные концерты и общественные мероприятия.

Фото комитета по строительству ЛО

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Идем Дорогой жизни
  2. Ольга Ковальчук: «Когда делюсь энергией, чувствую прилив сил»
  3. Честный знак
  4. Информация для кандидата, поступающего на военную службу по контракту

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code