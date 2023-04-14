Жители Всеволожского района могут представить свои инициативы Президенту России

Форум «Сильные идеи для нового времени» объявил сбор заявок, прием продлится до 26 апреля. Десять лучших инициатив будут представлены президенту России Владимиру Путину.

Инициативы принимают по шести направлениям: национальная социальная инициатива, национальная технологическая инициатива, национальная кадровая инициатива, национальная экологическая инициатива, предпринимательство, цифровые сервисы. Свое предложение нужно загрузить на платформу ideas.roscongress.org, после чего экспертный совет Агентства стратегических инициатив определит самые сильные заявки.

Основной целью мероприятия является поддержка общественно значимых гражданских инициатив и проектов, нацеленных на достижение национальных целей развития страны. Организаторами форума выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

Фото из архива «В.в.»