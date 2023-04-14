Во Всеволожском районе продолжается обновление автопарка автобусных маршрутов

Ленинградская область обновляет подвижной состав сразу на нескольких автобусных маршрутах. Среди прочих районов, автопарк обновится и во Всеволожском районе на маршрутах Кудрово №692 и №596А. Также продолжается замена автобусов на маршруте Сертолово № 690.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, всего обновят машины на 11 маршрутах региона. старые машины заменят на низкополые автобусы и автобусы, использующие в качестве моторного топлива компримированный природный газ (метан).

– Поэтапное обновление парка автобусов – это планомерная работа комитета с перевозчиками, – отметил председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк. – По результатам проверок маршрутов проводим совещания с перевозчиками, оперативно составляем дорожные карты, по которым перевозчики обновляют и реорганизовывают подвижной состав на маршрутах.

Отметим, что современные машины предусматривают места для перевозки маломобильных граждан, оснащены usb-зарядками и информационными табло, кондиционером и автоинформаторами.