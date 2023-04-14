Во Всеволожской библиотеке пройдут «Библиосумерки»

Всеволожская детская библиотека приглашает юных читателей на «Библиосумерки». 21 апреля в 17.00 ребят будут ждать театрализованное представление, мастер-классы, журнальная живопись, викторины, литературные игры и многое другое.

Библионочь – ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России. Чтобы не отрываться от взрослой аудитории, всеволожские библиотекари решили проводить для юных читателей свое мероприятие. Библиосумерки стали доброй традицией, которая пришлась по душе как детям, так и родителям – ведь выделить время на досуг вечером для многих проще.

Вход на мероприятие свободный. Всех желающих будут ждать по адресу: Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 19, к. 1).