Юные читатели Всеволожска отметили День космонавтики

Какие мальчишки и девчонки в те времена не мечтали стать космонавтами!? Именно для них в этом году работники Всеволожской детской библиотеки подготовили ряд «Космических дней», где юные читатели смогли «дотянуться до звёзд» в фотозоне, увидеть настоящих космонавтов, ракеты, луноход, первый спутник планеты Земля, а также стать участниками познавательной игры «Мы летим к другим планетам», путешествуя по страницам любимых документальных фильмов и книг о космосе.

В рамках этого познавательного проекта учащиеся общеобразовательных школ города узнали о полёте Юрия Гагарина, о летчике-космонавте Алексее Леонове, который первым вышел из корабля в открытый космос, о первой женщине-космонавте Валентине Терешковой, о жизни и подготовке к полётам «братьев наших меньших», проложивших дорогу в космос для человека. В ходе встреч дети отгадывали космические загадки, с удовольствием принимали участие в конкурсах: «Найди лишнее», «Выбери ответ» и отвечали на вопросы в конкурсе и викторине «Приглашаю всех на космодром» и «Из истории космонавтики».

Ну и, конечно же, все смогли помечтать вдоволь: прогулялись по поверхности Луны, «слетали» на Марс, «открыли» новые миры и галактики, встретились с инопланетными «братьями по разуму», после чего приняли участие в мастер-классе «Моя Вселенная», где выразили свои недюжинные художественные способности на бумаге.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО