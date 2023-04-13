Именные стипендии юным сертоловчанам

В этом году, в результате многоэтапного отбора, стипендии «Стипендиат года МО Сертолово» получили 15 школьников. Это победители всероссийских и областных предметных олимпиад, вокальных и художественных конкурсов, спортивных состязаний и турниров. Ребята являются не только отличниками, но и занимают активную жизненную позицию.

Обращаясь к стипендиатам и присутствующим, глава муниципального образования Сертолово Сергей Коломыцев поздравил ребят, отметил их упорство и настойчивость в достижении поставленных целей, пожелал не останавливаться на достигнутом, чтобы этот первый шаг послужил трамплином в дальнейшей жизни.

Достижения каждого юного стипендиата по-своему уникальны, у некоторых финалистов они одновременно в самых разных областях.

Например, учащаяся муниципального образовательного учреждения «Гимназия» и воспитанница Детской школы искусств Яна Яновская – поистине человек разносторонний. Она интересуется историей, биологией, математикой, изобразительным искусством, русским языком и литературой. Во всех направлениях школьница победитель или лауреат разного уровня. Яна побывала в международном детском лагере «Артек», в её планах – научная деятельность.

В процессе церемонии чествования все финалисты получили соответствующие свидетельства, подарки и отличительные голубые ленты стипендиатов.

Для справки: с 1998 года в городе Сертолово юным горожанам, учащимся школ, показавшим высокие результаты в учёбе и проявившим выдающиеся способности в области образования и науки, культуры и искусства, физической культуры и спорта, вручается именная стипендия. Новая редакция положения о стипендиях была принята городским Советом депутатов и учреждена главой муниципального образования в 2016 году. Именная стипендия «Стипендиат года МО Сертолово» является ежемесячным денежным вознаграждением и присуждается в целях материального стимулирования детей и молодежи города.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото издания « Петербургский рубеж»