В Фонде по развитию предпринимательства Всеволожского района прошел «Мужской бизнес-завтрак»

Клуб по интересам объединил не только представителей сильного пола, в мероприятии приняли участие и дамы. Участники в формате открытой беседы делились мнениями и опытом, обсуждали актуальные проблемы и пути решения.

«Чем мы хуже Татарстана и как удается этому региону на протяжении нескольких лет лидировать в рейтинге инвестиционной привлекательности?» – задал вопрос участникам спикер и предприниматель Сергей Саморуков. Он со своим другом Никитой Стариковым производит продукты и вездеходы, которые в воде не тонут, в огне не горят и легко преодолевают топкие болота. Они испытали новую универсальную машину на местном полигоне в самых жестких условиях, в ленинградских лесах. Так обычно проверяют ходовые качества военной техники.

– Иногда кажется, что власть и бизнес у нас по разные стороны баррикад, – поделился Саморуков. – Нам одобрили льготный микрокредит в банке, сначала обрадовался, сейчас не знаю, плакать или смеяться. Банк поверх суммы основного займа накинул два миллиона рублей в виде разных дополнительных услуг. Это же абсурд. Ведь речь идет о льготном займе. Другая проблема – земля, которая считается наделом сельскохозяйственного назначения. Почему не отдать неиспользуемые десятилетиями пашни, к примеру под производство? Это же бизнес, который создает рабочие места и платит налоги.

Руководитель Центра муниципальных услуг Всеволожского района Юлия Посудина подробно рассказала, как можно оформить землю под бизнес.

– Земля в районе есть, – подчеркнула она. – Только надо правильно её оформить. Все подробно и прозрачно можно найти на нашем сайте.

Участники бизнес-завтрака поговорили и о том, что порой «мужской» бизнес держится на хрупких плечах женщин.

– Уинстон Черчилль утверждал, что за каждым успешным мужчиной скрывается хрупкая женщина, – рассказывает директор Фонда Ирина Кондратьева. – И надо признать, что в предпринимательстве сильно пригождаются женская интуиция, смекалка и умение находить компромиссы. Современные бизнесвумен не только помогают мужчинам вести дела, но и успешно справляются самостоятельно. Сегодня в бизнесе нет дискриминации по половому признаку, партнеры ценят друг в друге в первую очередь деловые качества.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото предоставлено Фондом поддержки предпринимательства Всеволожского района