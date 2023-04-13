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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожский парк «Песчанка» закрывается на весеннюю просушку

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Весенняя просушка парка стартует 17 апреля и продлится почти две недели. Снова посетить общественное пространство жители и гости города смогут 29 апреля.

За это время специалисты Всеволожской муниципальной управляющей компании подготовят к летнему сезону деревья, газоны, расчистят дорожки и по необходимости проведут мелкий ремонт.

Напомним, что Общественное пространство «Парк Песчанка» полностью бесплатно и летом открыто для посетителей круглосуточно. Здесь есть детские и спортивные площадки, искусственные пруды и шезлонги. Жители и гости города могут насладиться прогулкой под сенью деревьев или посидеть в уютных «зонах тишины».

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