Всеволожский музей «Битва за Ленинград» готов распахнуть двери для посетителей

Музей военной техники и артиллерийских орудий, расположенный в микрорайоне Южный города Всеволожска, располагает несколькими тысячами экспонатов времен Великой Отечественной войны. Его организовал и поддерживает бизнесмен из Санкт-Петербурга Олег Титберия.

Первые экспонаты для будущего Музея «Битва за Ленинград» имени З.Г. Колобанова появились ещё в 90-е годы, тогда группа энтузиастов-«поисковиков», любителей истории родного края стала находить в труднодоступных местах Ленинградской области обломки и фрагменты, а иногда и почти целые боевые машины, поднимать их со дна рек, озер и болот.

Постепенно таких «экспонатов» становилось все больше, но их внешний вид требовал тщательной и трудоемкой реставрации, а значит, немалых средств. Финансировать этот проект взялся бизнесмен Олег Титберия, и уже в 2009 году музею было что показать интересующимся, хотя к открытому приему большого количества посетителей музей не был готов.

– В те годы почти вся наша работа была направлена на поиск, извлечение и реставрацию будущих экспонатов музея. Надо понимать, что танки, самолеты, пушки и прочее, прежде чем попали к нам, несколько десятков лет пролежали в воде или в земле, иногда на глубине более четырех метров. Причем чаще всего это была просто груда искореженного ржавого металла. Наши реставраторы проделали огромную работу по их восстановлению и доведению останков техники до их оригинального, исторического облика. Сегодня большинство танков и машин, представленных в музее, находится в рабочем состоянии и готовы запустить двигатель и поехать, – рассказала старший научный сотрудник музея «Битва за Ленинград» имени З.Г. Колобанова Татьяна Смирнова.

Музей «Битва за Ленинград» имени З.Г. Колобанова наполнился отреставрированными экспонатами к концу 2020 года и уже мог принимать посетителей.

Но здесь вмешалась пандемия коронавируса, и проект на пару лет притормозил свой выход в публичное пространство. И тем не менее за 2022 год с экспонатами и их историей ознакомились около 6 000 человек. А в начале апреля этого года дирекция решила выйти на новый уровень своей работы и увеличить посещаемость музея. Тем более что генеральный директор музея Олег Титберия и гендиректор холдинга «Бронка Групп» Никита Муров договорились о реставрации двух самолётов времён Великой Отечественной войны – штурмовика ИЛ-2 и истребителя МИГ-3, найденных на территории Ленинградской области, которые вскоре превратятся в экспонаты музея.

Вместе с фрагментами боевых машин в руки поисковиков попали личные вещи лётчика Алексея Алексеевича Зеленского.

Его останки находились в кабине одного из самолетов. Историки нашли лётную книжку, комсомольский билет, серебряный портсигар, водительское удостоверение на управление мотоциклом, носовые платки и несколько денежных купюр. Проведя исследование, научные сотрудники музея выяснили, что последним местом службы старшего сержанта А.А. Зеленского был 160-й истребительный авиаполк Волховского фронта.

– 8 мая 1942 года, при сопровождении самолета «Пе-2», он вылетел в район Киришей. Здесь завязался воздушный бой, в котором с обеих сторон участвовало до 20 самолетов. Алексей Зеленский храбро и умело дрался с вражескими истребителями, но из-за поврежденного бензобака вынужден был выйти из боя. На пути к своему аэродрому он встретил немецкий Henkel-126 и, несмотря на струю бензина из пробитого бака, двумя прицельными очередями сбил его. За этот подвиг он был представлен к ордену Красного Знамени, но получить награду не успел. 12 июня 1942 года его самолёт ЛаГГ-3 был сбит вблизи деревень Мостки Чудовского района и Кузино Киришского района. Фрагменты самолёта и останки летчика были обнаружены здесь только в 2018 году, и теперь личные вещи Алексея Зеленского также стали частью экспозиции Музея «Битва за Ленинград» имени З.Г. Колобанова, – рассказала Татьяна Смирнова.

Александр СОРОКИН

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