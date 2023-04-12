Кудровский парк «Оккервиль» в стадии активного проектирования

Подготовку к празднованию 97-летия Ленинградской области в городе Кудрово обсудили на первом заседании рабочей группы по реконструкции общественного пространства.

Как сообщает издание «Заневский вестник», на мероприятии присутствовали главный архитектор региона Сергей Лутченко, глава администрации Заневского поселения Алексей Гердий, депутаты, муниципальные служащие и жители. Проектировщики представили собравшимся предварительные планы, а также выслушали предложения и замечания.

Основной упор сделан на сохранении природного ландшафта. Предстоящие преобразования не затронут существующие посадки, пополнят зеленый фонд новыми крупномерами и будут сделаны с учетом утвержденного недавно дизайн-кода молодого города. Важным моментом является то, что на территории не предусматривается возведение капитальных строений, только модульные объекты.

При создании пешеходных маршрутов учтены пожелания родителей, которым неудобно гулять с колясками по набивным дорожкам и брусчатке. Поэтому в приоритете – асфальтирование, включающее обустройство отдельных зон для катания на роликах, самокатах и велосипедах. К тому же такой материал считается прочным, долговечным и ещё удобен в плане санитарного содержания. Однако, по мнению большинства, в предварительной версии авторы концепции переборщили с протяженностью твердого покрытия.

В рамках благоустройства планируется установить гидротехнические сооружения, удерживающие уровень воды, и создать качественную дренажную систему.

Относительно наполнения общественного пространства проектировщики внесли площадки для волейбола, баскетбола, настольного тенниса, скейт-парк, памп-трек, уличные тренажеры, комнату матери и ребенка, общественные туалеты, гамаки, качели, место для выгула собак, домики для уток, стационарную сцену с амфитеатром, пространство для установки стелы на уже существующей аллее в честь 75-летия Великой Победы, смотровые башни, мостики, соединяющие два берега реки, и даже уличный кинотеатр. В зимний период предполагаются установка праздничной ели, разборной горки и заливка катка. Все эти идеи не являются окончательными. Проект будет корректироваться с учётом мнения общественности, парламентариев, профильных специалистов и технических возможностей.

В течение апреля рабочая группа будет трудиться над совершенствованием парка. Кроме того, администрация муниципального образования организует расширенные встречи с населением, где каждый сможет поделиться своим видением. Итоговая концепция должна сформироваться к концу текущего месяца.

По материалам издания «Заневский вестник»