Здравствуйте, это не собака Павлова!

Примерно так, наверное, должна начинаться экскурсия в мемориальном музее академика Ивана Петровича Павлова, посвященная исследованиям великого физиолога.

Не секрет, что самые знаменитые ученые связаны в массовом сознании с определенными атрибутами, вызывают мгновенные ассоциации. Ньютон и яблоко, Архимед и ванна. «Собака Павлова» – первое, что приходит в голову при упоминании имени всемирно известного учёного. Но широко известные опыты, которые привели к открытию условных рефлексов, – не единственное, чем он занимался. Как на самом деле работал Павлов с животными, насколько расширил наше понимание об их психике – об этом новая экскурсия в Музее И.П. Павлова в Колтушах, которая называется «Павлов и зоопсихология, воспитание животных».

В мире животных

Наша экскурсия началась у лестницы, ведущей на второй этаж. Здесь на стене рядом с барельефом И.П. Павлова и потемневшей от времени мемориальной доской висит панорамное изображение павловских Колтушей. Знакомимся с экскурсоводом – сотрудником музея Надеждой Константиновной Коньковой.

– Так сложилось, что я по имени и отчеству тезка супруги и соратницы вождя мирового пролетариата Ленина, – предугадывая вопрос корреспондента «Всеволожских вестей», отвечает собеседница. – Вы не поверите, но мне даже пришлось работать в одном отделе с коллегой Владимиром Ильичом. Нет, не Ульяновым. Совпадение? Не знаю, не знаю… Но когда-то, в начале прошлого века, Владимир Ильич Ленин сыграл решающую роль в судьбе академика Павлова.

Рассказ экскурсовода сопровождался интересным квестом. Собравшихся спрашивали об академике Павлове, о печальной истории первого космонавта – собаке Лайке, об обезьянках Фирсова. Разговорились даже о пчёлах и о том, какой на вкус правильный мед. Эксперименты в институте ставят и на пасеке. Пчёлы имеют с людьми около 60% общих генов.

Все было настолько увлекательно и интересно, что на миг почудилось, будто посетители оказались в машине времени, которая перенесла всех в начало прошлого столетия. Именно в Колтуши к знаменитому русскому исследователю приезжали ученый Нильс Бор и писатель Герберт Уэллс. Здесь ставились и важнейшие для развития не только российской, но и мировой науки опыты.

Научной сенсации, которая открыла миру первого Нобелевского лауреата из России, предшествовала долгая работа над изучением условных рефлексов. Именно за неё в начале прошлого века ученый получил самую престижную в мировой науке премию. До работ Павлова физиология была для медицины чем-то вроде нелюбимого ребёнка, а физиологию пищеварения прямо называли самым отсталым направлением в науке.

– Этот известный учёный давно получил свой билет в вечность, – отметила Надежда Константиновна. – Перечислять заслуги академика Павлова перед наукой можно долго. Он посвятил свою диссертацию вопросам иннервации сердца, фактически создал заново всю физиологию пищеварения, разработал множество методов исследований, которые применяют до сих пор. Не один десяток лет он изучал физиологию высшей нервной деятельности. Звучит как фраза из школьного учебника, но это именно то, благодаря чему каждый из нас может взаимодействовать с внешним миром, это механизмы нашего поведения и мышления. И наконец, Павлов заложил основы интегративной физиологии, которая описывает работу организма как единого целого.

…Между прочим, Павлов обладал впечатляющей жизненной силой. Меньше чем за год до смерти, в июне 1935 года он присутствовал в Лондоне на II Международном неврологическом конгрессе. Британская пресса была ошарашена: «Как в России умудряются сохранять таких людей? Ему 86 лет, но ведь это не человек, а концентрированная умственная энергия!».

Рафаэль и Роза

Перед публикой, словно из прошлого столетия, воскресают события давно минувших дней. Деревянный комод, газета «Правда», чернильница, очки и величавый ученый, которому Ленин предоставил все мыслимые тогда возможности – лишь бы тот не покинул Россию. Кстати, как рассказали в ходе экскурсии, работе академика в городе очень мешали… трамвайные линии Васильевского острова. Поэтому государство решило создать для выдающегося физиолога уникальное место – научный городок в Колтушах. Именно здесь происходило изучение условных рефлексов и нервной системы животных. Камеру для опытов с собаками построили здесь уже после смерти ученого – но по канонам прежней, разработанной самим Павловым.

– Среди подопытных животных были обезьяны, – продолжает Надежда Конькова. – Сейчас приматы живут в виварии института, проходя тесты на мышление. А всё начиналось с двух шимпанзе: Рафаэля и Розы. Привезли их из Франции. В России обезьяны прожили более 20 лет. Их можно назвать настоящими кинозвездами: в 1935 году фильм о научных экспериментах «Роза и Рафаэль» показывали по всей России. На кинопленке запечатлено, как Рафаэль с помощью длинного шеста перепрыгивает из лодки на мостки, чтобы достать приготовленное лакомство. Затем – наливает в кружку воду и тушит специально разведенный огонь, чтобы достать спрятанную учеными пищу.

Как рассказала наш гид, блокадной зимой 1941 года ленинградские учёные провели уникальную операцию по эвакуации из осажденного города шимпанзе по кличке Рафаэль. Рискуя жизнью, сотрудники института переправили обезьяну в тыл по льду Ладожского озера.

Вклад Рафаэля в науку был настолько значителен, что решение о его транспортировке в Казань принималось на уровне правительства СССР. Шимпанзе благополучно перенес все трудности путешествия в 35-градусный мороз – исследования с его участием продолжались до 1944 года. Возвращения любимца в Колтуши ученые не дождались. Рафаэль умер за год до окончания войны.

…Тех, кто наблюдал, как работает Рафаэль, это сходство с человеком просто поражало. Вот он взял кубик, положил его на плечо и, поддерживая рукой, понёс к пирамиде. Но кубик не подошел. Поставив его на землю, Рафаэль усаживается на кубик как будто в раздумье. Отдохнув, он опять принимается за дело – исправляет сделанную ошибку.

– Здорово и очень познавательно, – после экскурсии говорит дрессировщик Тимофей. – У меня высшее образование по кинологии. Было интересно «вживую» посмотреть на всё то, о чем раньше знал только понаслышке.

– Это – интересное место, где сочетаются история и новые смыслы, которые были созданы с привлечением современных художников, – делится впечатлениями после экскурсии директор по развитию, куратор проектов бюро музейной сценографии «Матаформа» Ирина Кирюхина. – Такой подход можно назвать уникальным для России. Экскурсия оказалась достаточно наукоёмкой, рассказав и о наследии, и о необычных фактах из области физиологии.

У меня дома 100 собак, – рассказывает руководитель команды помощи хаски Екатерина Зайцева. – Мне всегда был интересен академик Павлов и я очень давно хотела попасть в этот музей. Впечатления сногсшибательные. Увидеть, в каких условиях работали ученые того времени, прикоснуться к великим открытиям, узнать, с какими сложностями приходилось сталкиваться, – потрясающее погружение в историю института.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО