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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Ленобласти начнет работу единое окно помощи для участников СВО

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В Законодательном собрании Ленинградской области состоялась традиционная встреча народных избранников с руководителями районных СМИ. Основной темой встречи с масс-медиа стала Специальная военная операция.

– Как известно, Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда «Защитники Отечества», – напомнил собравшимся спикер областного парламента Сергей Бебенин. – Организация будет помогать ветеранам и участникам конфликта в Донбассе с 2014 года. Его главная задача: обеспечить достойную жизнь и активную деятельность участникам СВО и членам их семей. В его задачи войдут координация психологической, медицинской, социальной помощи.

Пополняться фонд будет как за счет бюджетных средств, так и с помощью добровольных взносов и пожертвований. Главой наблюдательного совета назначен первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко. Планируется, что его представительство будет в каждом регионе.

Напомним, задачу создать такую структуру президент поставил в послании Федеральному собранию. Вообще, фонд – это реализация системы одного окна. К примеру, вернувшись с СВО, бойцы смогут дома решать свои вопросы – здоровья, выплат, оплаты протезов и всего остального. В ближайшее время он заработает по всей стране. Сейчас Фонд находится в стадии создания. Планируется, что эта система заработает в начале июня.

По словам Сергея Бебенина, областные законодатели в последнем чтении проголосовали «за» Закон об отмене транспортного налога для всех участников СВО (это касается легковых автомобилей мощностью двигателя не более 200 лошадиных сил).

– Одной из важных инициатив областного правительства стало распространение мер соцподдержки на семьи всех участников СВО, – комментирует руководитель регионального отделения «Комитета семей воинов Отечества» Алла Левина. – Как правильно заметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, нет смысла делить наших бойцов на мобилизованных, добровольцев и контрактников. Все они – защитники Родины. Глава региона подписал постановление, по которому семьи всех участников СВО, независимо от их статуса, будут получать одинаковые льготы. Поэтому меры социальной поддержки в Ленинградской области будут распространены на семьи всех участников Специальной военной операции вне зависимости от их статуса.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото проекта «Жены героев» издания «Заневский вестник»

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