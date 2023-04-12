Во Всеволожске почтили память узников концлагерей

В минувший вторник, 11 апреля, во Всеволожске прошла патриотическая акция, посвященная памяти узников концлагерей. У мемориалов на Румболовской горе возложили цветы и венки под монотонные удары колокола.

Дата проведения опирается на важное историческое событие: 11 апреля 1945 года в лагере Бухенвальд произошло интернациональное восстание заключенных. Почтить память тех, кто не сломился под натиском врага, кто выдержал все ужасы концлагерей и сохранил волю к жизни, собрались представители общественности, молодежных организаций и жители Всеволожского района.

– Из 6 миллионов наших граждан, попавших в ад фашистских концентрационных лагерей, – не вернулись домой 5 миллионов, – отметил в своей речи глава города Всеволожска Станислав Богдевич. – Мы всегда будем помнить об этом. Я от Советов ветеранов района и города благодарю наши ветеранские организации за то, что они всегда активно участвуют во всех наших значимых мероприятиях, за работу с нашей молодёжью. Спасибо вам за то, что вы есть! Здоровья вам и долгих лет жизни!

Знаменательно, что именно в этот день отмечается 30-летие Ленинградской областной и Всеволожской районной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. Её председатель – Регина Борисовна Авилова – рассказала о том, как много делает ветеранская организация, чтобы сохранить память о самой страшной странице прошлого столетия, а молодое поколение из первых уст узнавало бы об ужасных преступлениях фашизма.

После минуты молчания панихиду по невинно убиенным отслужил настоятель храма Святой великомученицы Варвары в посёлке Рахья иерей Олег Патрикеев, и к монументу легли памятные венки и живые цветы от депутатских корпусов Всеволожского района, г. Всеволожска, от администрации района, от городских и сельских поселений, а также от жителей, пришедших в этот памятный день к Румболовскому мемориалу.

После окончания мероприятия гости и жители города были приглашены в Культурно-досуговый центр «Южный», где для них творческой группой под руководством Сергея Бражника был подготовлена тематическая культурная программа.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА