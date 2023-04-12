Во Всеволожске будет перекрыто дорожное движение на время Крестного хода

В это воскресенье, 16 апреля, в 12.00 состоится традиционный Крестный ход от храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни до Свято-Троицкого собора. На время шествия дорожно-транспортное движение по Колтушскому проспекту будет ограничено.

Так, движение будет прекращено: от Колтушского шоссе до ул. Плоткина с 13.00 до 13.15; от ул. Плоткина до Октябрьского пр. с 13.15 до 13.35; от Октябрьского пр. до ул. Сергиевской с 13.35 до 14.00.

Водителей просят заранее продумать альтернативные маршруты. Принять участие в крестном ходе могут все желающие.