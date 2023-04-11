Руководители Новодевяткинского поселения отчитались по итогам работы за прошлый год

В Новом Девяткино прошло отчётное собрание по результатам минувшего года. О своей работе перед земляками отчитались глава муниципального образования Дмитрий Майоров и руководители муниципальных учреждений сельского поселения.

В марте в КДЦ «Рондо» собрались жители Нового Девяткино, депутаты местного совета, представители Совета ветеранов, Молодежного движения, градообразующих предприятий, учреждений системы образования, медицины и бизнеса. Заслушать доклады должностных лиц Нового Девяткино приехали чиновники правительства Ленобласти и администрации Всеволожского района. В своем выступлении Дмитрий Майоров сказал:

– В 2022 году по программе «Комфортная городская среда» поселению утвердили федеральное финансирование для создания новой зоны отдыха в Озерном парке. Другим значимым итогом прошлого года стала победа в конкурсе на областную субсидию для материально-технического обеспечения молодежных центров. В Новом Девяткино откроется просторный Молодёжный центр, а клуб «Активное долголетие», созданный для досуга жителей «серебряного возраста», получил помещение для занятий и мастер-классов. Для удобства граждан создана единая диспетчерская служба, куда может обратиться с вопросом или проблемой любой житель.

Большое внимание уделялось благоустройству территорий и ремонтным работам. В Капральевом парке установили системы освещения и видеонаблюдения. На улице Ветеранов разбили новый сквер с ландшафтным дизайном. Стоит отметить огромную работу, проводимую общественными активистами. Так, житель Нового Девяткино, депутат муниципального образования, член молодежного парламента Ленинградской области, сотрудник МКУ «Агентство по обслуживанию и развитию территории» Кирилл Ананьев победил в конкурсе «Инициативный гражданин Ленинградской области» в номинации «Лучший староста Ленинградской области».

Не остались незамеченными и спортивные успехи жителей поселения. Воспитанники лыжной секции (тренер Валерий Смирнов) продолжают занимать призовые места в районных и региональных соревнованиях. Так, Игорь Зуев стал бронзовым призером чемпионата Ленинградской области по лыжным гонкам и победителем межмуниципальных массовых лыжных соревнований «Лыжня зовет». Детско-юношеская футбольная команда New9 завоевала бронзовые медали первенства Всеволожского района по мини-футболу. Председатель Молодежного совета Александр Карманов стал чемпионом СЗФО по спортивной борьбе грэпплингу. Любительский турнир по большому теннису «Новое Девяткино Open» и районная Спартакиада активной молодежи получили статус официальных мероприятий Ленинградской области. Второй год подряд Молодежный центр Нового Девяткино побеждает в районном смотре-конкурсе на лучшую спортивную работу. По итогам 2022 года в номинации «Лучший спортивный клуб во Всеволожском районе в сельской местности», в номинации «Лучший тренер Всеволожского района 2022 года» победил тренер по вольной борьбе Андрей Новиков, а шашист Мажит Саршаев стал победителем в номинации «Гордость Всеволожского района 2022 года».

Заслуживают похвал и творческие коллективы. Танцевальный ансамбль Goldance стал двукратным лауреатом второй степени одного из самых престижных конкурсов России – «Национальная телевизионная премия» в сфере хореографического искусства «Щелкунчик» и финала Международного конкурса «Танцемания». На V Международном Рождественском многожанровом конкурсе ArtBazar солисты эстрадно-вокальной студии «Академия голоса» также добились успеха. Полина Говорунова стала лауреатом II степени, а Анастасия Алексеева – лауреатом III степени. Режиссер МКУКДЦ «Рондо» Ольга Яровенко победила в номинации «Авторская работа» в Международном многожанровом онлайн-конкурсе «Пространство культуры».

Муниципалитет Нового Девяткино начал сотрудничество в сфере молодежной политики и спорта с белорусским городом Лунинец Брестской области. В 2023 году между МО начнётся молодежный обмен, а муниципалитеты станут побратимами. В текущем году запланировано начать строительство новой школы на 1120 мест, детского сада на 350 мест, очистных сооружений, объездной дороги (продолжение Пискаревского проспекта с выходом на Токсовское шоссе за Кузьмоловом). Планируется создание новой зоны отдыха в Озерном парке, строительство здания теннисного клуба и реконструкция теннисных кортов, продолжить реконструкцию скейт-парка на Спортивной улице, открытие современного Молодёжного центра и Дома культуры.

Александр СОРОКИН

Фото пресс-службы администрации Новодевяткинского поселения