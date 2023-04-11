Пожарные в Ленобласти за сутки совершили 16 выездов из-за пала сухой травы

Ежегодная весенняя уборка и первые выезды на природу становятся причиной пожаров. Только за минувшие сутки подразделений ГКУ «Леноблпожспас» получили 20 сигналов о возгораниях, при этом причиной 16 из них стал пал сухой травы.

Как отмечают в комитете правопорядка и безопасности Ленобласти, причиной возгорания сухой травы практически всегда является человек. Это может быть как ненамеренное возгорание в результате плохо затушенного костра или небрежно выброшенного окурка, так и результатом «очистки» частных участков – сожжения листвы, травы, зарослей кустарников, строительного мусора.

Специалисты напоминают, что при самом драматичном сценарии пожар может перекинуться на лес или жилые постройки, а потому пожар всегда легче и быстрее предупредить. Выезжая на природу, не стоит забывать о правилах посещения леса: не разводить костёр и не бросать окурки, не оставлять мусор – особенно стёкла и промасленные вещи. Убирая свой участок, также следует помнить о технике пожарной безопасности: разводить открытый огонь минимум в 15 метрах от жилых строений и иметь при себе первичные средства пожаротушения.

В случае пожара – незамедлительно звоните по телефонам 01, 112, 101. Четко сообщите, что именно горит и место возгорания. Если горит участок леса, найдите удобные ориентиры, чтобы пожарная бригада могла быстро найти место возгорания.