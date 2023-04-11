Мастер-класс по плетению маскировочных сетей провели во Всеволожске

В акции приняли около тридцати жительниц из разных поселений района. Попробовать свои силы в плетении сетей могли все желающие. Идея проведения принадлежит АНО «Центр женских инициатив», которая работает с одним посылом: помочь участникам СВО.

Техника плетения маскировочной сети несложная, но трудоёмкая. Чтобы сделать трехметровое полотно, требуется два дня.

– Проект стал частью масштабной программы, реализуемой в рамках гранта, представленного администрацией Всеволожского района, – отмечает депутат города Всеволожска Полина Попова. – На эти деньги мы закупаем необходимые сетки и материалы. На первом этаже многоквартирного дома расставили столы, на которых были установлены станки. Во время мастер-класса нам показали разные технологии по плетению маскировочных сетей, было очень интересно. Каждое покрытие хранит доброту, любовь и тепло рук, поэтому такая защита надёжней любой брони. Все изделия будут отправлены в зону СВО.

В рамках проекта «Женщины Zа Россию!» продолжает встречаться с семьями участников СВО, где представители разных общественных организаций и власти, рассказывают о мерах социальной поддержки, организации адресной помощи.

– Мы проводим юридические и психологические консультации, активно сотрудничаем с женсоветами разных поселений, – рассказывает председатель АНО «ВсевЖенсовет» Маргарита Кузнецова. – Мы всегда открыты для общения с семьями и готовы индивидуально обсуждать проблемы каждой семьи, участника СВО. Каждый день к нашему движению присоединяется все больше женщин. Они отправляют крайне необходимые вещи, ведь у многих на передовой есть родственники и друзья.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото представлено АНО «ВсевЖенсовет»