В Ленобласти готовятся к сезону клещей

Во всех поликлиниках, ФАПах и амбулаториях Ленинградской области можно сделать прививку перед сезоном клещей. Вакцинация от энцефалита в регионе ведется в течение года, однако специалисты рекомендуют не откладывать решение о прививке.

Согласно данным Роспотребнадзора, клещи просыпаются ранней весной, когда среднесуточная температура поднимается до +6 и выше. После этого паукообразные останутся активными, даже если случается резкое похолодание. Так что опасность нападения клещей появляется буквально с первыми теплыми днями весны.

– Наш регион является эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту, – объясняет зампред правительства по социальным вопросам Николай Емельянов. – Это означает, что в каждом районе Ленобласти встречаются случаи заражения этой инфекцией. Заболевание крайне опасное, поражает центральную нервную систему человека. Единственной эффективной мерой его профилактики является прививка.

Напомним, что вакцинация проводится с двух лет. Прививка делается в три этапе: в день обращения, затем повторно через 1–7 месяцев, а третья уже через год. Последующая ревакцинация проводится каждые три года.

В зоне риска находятся любители отдыха на природе и владельцы частных участков. Даже регулярная обработка территории не дает 100% гарантии защиты от клещей. Также медики настоятельно рекомендуют проходить иммунизацию людям, чья профессия так или иначе связана с работой на природе.