В Дубровском поселении отметили день здоровья групповыми тренировками

8 апреля в рамках Всемирного дня здоровья спортивные залы Досугового центра Дубровского городского поселения гостеприимно распахнули двери для жителей и гостей поселка.

С 11 утра и до самого вечера здесь проходили бесплатные занятия по восьми оздоровительным направлениям для самых разных возрастных категорий: суставная гимнастика, йога, ритмическая гимнастика, фитнес, гимнастика для женщин, джампинг, семейная гимнастика, латина-соло.

Лучшим итогом дня для организаторов стали отзывы участников акции, которые они оставили в Интернете: «Очень интересно и познавательно, оздоровили тело и душу, спасибо!», «Гениальное все просто… Красиво и эффективно, благодарю!», «Спасибо за настроение!», «Супер!!! Танцы – это жизнь, спасибо!», «Тысяча благодарностей!», «Доброта, опыт, профессионализм – все работает на результат и прекрасное настроение!», «Очень здорово и полезно для здоровья!»

Около ста человек приобщились в этот день к активному досугу, и многие из них признались, что заниматься спортом теперь будут постоянно!

Мила ТАРАСОВА