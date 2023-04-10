Президент поддержал проект комплексной модернизации Дороги жизни

По итогам встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений, состоявшейся 18 января, Владимир Путин утвердил перечень поручений.

Первым пунктом глава государства поручил Правительству РФ совместно с Правительством Ленинградской области разработать проект комплексной модернизации мемориально-ландшафтного комплекса «Дорога жизни», включая объекты культурного наследия, входящие в ансамбль «Зеленый пояс Славы Ленинграда», и определить источники финансирования этого проекта.

Речь идет также о разработке концепции исторического проекта «Малая Дорога жизни». Эта дорога связывала в годы Великой Отечественной войны Ленинград через Кронштадт с Ораниенбаумским плацдармом и островами в Финском заливе.

«Я благодарен Владимиру Владимировичу Путину за твердую поддержку нашей инициативы о комплексной модернизации Дороги жизни. Теперь наша задача – выполнить поручение президента. Мы должны сделать Дорогу жизни современным мемориальным объектом, достойным поколения внуков и правнуков тех, кто одержал великую Победу, кто отстоял Ленинград, кто освобождал Ленинградскую область. Сохранение памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной, о том, что именно наш народ победил нацизм, имеет принципиальное значение сегодня. Потому что за эти же ценности – за мир, за наши идеалы добра, справедливости сражаются сегодня с неонацистами наши бойцы, участники СВО», – прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства ЛО