Новый детский сад на 200 мест построен в Кудрово

Региональный госстройнадзор выдал акт ввода в эксплуатацию для детского сада на 200 мест на территории ЖК «ID Кудрово».

Как сообщает строительный комитет Ленобласти, учреждение построено в рамках соглашения с региональным правительством. Детский сад соответствует уже сложившимся в Ленобласти стандартам – для ребят предусмотрены отдельные залы для занятия физкультурой и творчеством, в том числе отдельное помещение для занятий музыкой. При этом у каждой детсадовской группы будет собственная спальная и буфетная. За воспитанием ребят проследят 52 специалиста.

Фото строительного комитета Ленобласти