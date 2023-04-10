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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Новый детский сад на 200 мест построен в Кудрово

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Региональный госстройнадзор выдал акт ввода в эксплуатацию для детского сада на 200 мест на территории ЖК «ID Кудрово».

Как сообщает строительный комитет Ленобласти, учреждение построено в рамках соглашения с региональным правительством. Детский сад соответствует уже сложившимся в Ленобласти стандартам – для ребят предусмотрены отдельные залы для занятия физкультурой и творчеством, в том числе отдельное помещение для занятий музыкой. При этом у каждой детсадовской группы будет собственная спальная и буфетная. За воспитанием ребят проследят 52 специалиста.

Фото строительного комитета Ленобласти

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