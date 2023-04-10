Ленобласть отремонтирует дороги в Мурино и в Бугры

В план ремонта 2023 года дополнительно включен участок основной трассы для Бугров — Шоссейная улица — от границы с Санкт-Петербургом и примыкающий к ней участок дороги к Мурино вдоль КАДа, которая недавно стала региональной.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, дополнительная программа ремонтных работ на региональных дорогах была сделана по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Ее основа — обращения жителей и мониторинг социальных сетей в период нынешней зимы.

Ремонты будут проведены в мае-июне. Шоссейная улица, помимо въезда в растущие Бугры, забирает на себя часть трафика в сторону Корабселек, Кузьмолово, Сярьг и Новоприозерского шоссе.

Дорога вдоль КАДа в Мурино до открытия развязки с КАД в 2020 году, долгое время была одним из основных путей в западную часть города и в конце прошлого года перешла на баланс Ленобласти.

Кроме этих двух адресов в дополнительную программу ремонтов, сделанную областью на основе обращений жителей и мониторинга социальных сетей во Всеволожском районе, включено еще три участка региональных дорог. Речь идет про обновление подъезда к железнодорожной станции Дунай от дороги на Морозовку, подъезда к деревне Углово от Дороги жизни и чуть больше двух километров на трассе от Новой Пустоши в сторону Невской Дубровки.

По материалам пресс-службы областного правительства