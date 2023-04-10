Жителей Всеволожского района приглашают на субботники

С 10 апреля по 8 мая в Ленинградской области пройдет традиционный весенний месяц чистоты. Жителей всех районов приглашают участвовать в организованных субботниках и вместе приводить в порядок общественные пространства – парки, скверы, мемориальные зоны.

Для удобства жителей комитет по ЖКХ совместно с комитетом по цифровому развитию подготовили интерактивную карту https://fpd.lenobl.ru/app/8/layers проводимых мероприятий. Онлайн-ресурс поможет ознакомиться с местом и временем проведения уже организованных субботников, и выступить с предложение по организации уборки по другим адресам.

Также интерактивная карта дает возможность оставить заявку на участие субботника всего в пару кликов. Там же собрана вся необходимая информация об организаторах и контактные данные.