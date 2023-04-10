В Ленобласти предложили перерабатывать борщевик

На экологическом совете при губернаторе Ленинградской области, прошедшем на прошлой неделе 6 апреля, было выдвинуто предложение рассмотреть борщевик Сосновского как сырьё для переработки. Специалисты рассказали о более двадцати вариантах потенциального использования сорняка.

Ученые не единожды поднимали вопрос о переработке вредного растения, превратив борьбу с ним не только в трату средств, но и потенциальный заработок. Так, из борщевика можно получить целлюлозу для производства картона, древесный уголь для бытовых нужд, графеновые пластины – сорбенты радионуклеидов. При удалении токсичных эфирных масел и соединений, сырье из борщевика может использоваться даже в парфюмерной и фармацевтической промышленности.

– У нас есть возможность выделить деньги для проведения промышленного эксперимента по переработке борщевика Сосновского, но инициаторы проекта должны представить конкретные предложения. Речь может идти о разовой субсидии, дальше проект должен выйти на самоокупаемость, – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним, что на территории региона ежегодно реализуется программа по борьбе с борщевиком на землях муниципальных образований и сельхозземлях. За прошлый год сумма финансирования составила свыше 56,5 миллиона рублей.