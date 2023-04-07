По зову сердца

Успешный предприниматель и управленец из Янино-1 оставил дела и в составе батальона «Ахмат» добровольцем отправился бороться со злом в зону проведения СВО. В одном из боев был ранен и вернулся домой с совершенно другим пониманием и отношением к жизни.

«Продвинутое» семейство

Алексей Григорьев и Наталья Центнер встретились 20 лет назад в Санкт-Петербурге. Он переехал сюда из Казахстана, она из Калининграда. Их картина мира и система ценностей и тогда отличались от обыденной. Тонко чувствующие и понимающие не только предметный мир, молодые люди, что называется, нашли друг друга. Алексей всегда хотел быть причастным к сложным, масштабным процессам и выбрал для себя строительную отрасль и управление крупными объектами сферы обслуживания.

– Строил по всей России торгово-развлекательные центры, рестораны и прочее. Нравится координировать различные группы людей, объединенных одним большим процессом, и управлять всей этой «бизнес-конструкцией». Последний такой проект реализовывал в Якутии, – рассказал Алексей Григорьев.

Наталья, увлеченная эзотерикой, нашла себя в обучении людей стоянию на садху (доска с гвоздями), ароматерапии и организации концертов духовной, целительной и этнической музыки. В 2019 году семья, в которой к этому времени уже появились двое детей, переехала во Всеволожский район и поселилась в Янино-1.

Незапланированный «отпуск»

Весть о начавшейся частичной мобилизации застала Алексея Борисовича в далекой Якутии, где бизнесмен управлял строительством крупного объекта. Недолго думая, он объяснился с «командой», делегировал свои полномочия доверенным людям и засобирался домой. На фоне сентябрьской паники, возникшей в определенной социальной среде российского общества из-за частичной мобилизации, такой поступок шефа был понятен далеко не всем.

– Я стараюсь быть в курсе событий, происходящих в мире, интересуюсь ситуацией на постсоветском пространстве, в особенности на Украине. С конца 2014 года было понятно, что там творится что-то «неладное», ведущее к большой беде. И за ходом боевых действий в зоне СВО, через СМИ, следил с самого начала спецоперации. Хотя к армии и политике не имею никакого отношения, и даже не проходил срочную службу. Ну, такой вот у меня, не до конца понятно откуда, взявшийся интерес… В какой-то момент пришло осознание, что моя страна нуждается в помощи, и я должен быть там, на передовой, – поделился Алексей Григорьев.

Позже, в частной беседе, он поведал журналисту «Всеволожских вестей», откуда в его сердце проник тот самый «зов». Оказалось, что дедушка Алексея Борисовича прошёл две войны – финскую и Великую Отечественную, а отец воевал в Афганистане. Видимо, «инстинкт» защищать свою Родину и народ у нашего героя закрепился на генетическом уровне.

Долгие проводы – лишние слёзы

Мать семейства – Наталья Центнер – не могла скрыть удивления, увидев 24 сентября 2022 года на пороге дома супруга, который должен был находиться почти за девять тысяч километров. Алексей, как мог, объяснил жене причины своего решения отправиться добровольцем в зону СВО.

– Сначала я была в шоке, – вспоминает женщина. –

В голову приходили самые плохие мысли и ожидания. А если погибнет? А если дети останутся без отца? Но вскоре, проникшись его главным аргументом: «Лучше сейчас все закончить, чтобы дело не дошло до второй волны мобилизации», успокоилась и посмотрела на эту ситуацию иначе: «Ведь мой любимый идет на священную войну бороться с абсолютным злом в лице неонацистов и их западных покровителей, и я должна поддержать его и молиться, чтобы вернулся с победой живым и невредимым». На семейном совете так и порешили. А на следующий день, получив благословение отца и услышав его напутствие, Алексей Григорьев отправился во Всеволожский военкомат, чтобы вступить в один из добровольческих батальонов. Но оказалось, что эта процедура совсем не быстрая.

– Мне сказали, что запрос на мой счёт отправят в Санкт-Петербург, и ответа придется ждать около месяца. Тогда я взял билет на самолет и полетел в Грозный. 27 сентября был уже на месте. Здесь в течение двух дней меня зачислили в батальон спецназа «Ахмат», и началась подготовка в учебно-тренировочном центре, а спустя положенное время я был уже на передовой, – рассказал Алексей Григорьев.

Женские переживания

По редким звонкам мужа Наталья знала, что супруг воюет на территории Луганской Народной Республики, внимательно следила за сводками из зоны СВО и молилась о скорейшей победе наших войск над фашистским режимом.

– Были моменты, когда от волнения подкашивались ноги, а в голове стоял сплошной туман, – призналась женщина. – Но я верила, что муж обязательно вернется, и, чтобы отвлечься, с головой погружалась в работу и заботу о детях. Очень помогала поддержка родных. Я не жалела ни о чем, потому что, зная Алексея, понимала, он не мог поступить иначе.

Самым тяжелым испытанием для близких Алексея Григорьева оказалась та неделя, когда связь с ним была полностью потеряна. Последний раз голос супруга Наталья слышала в середине ноября. Тогда он сказал, что его подразделение готовится к штурму, и больше не позвонил. Трудно вообразить, что передумала и пережила за это время женщина. И только в середине декабря на телефон Натальи поступил звонок с неизвестного номера, она услышала голос любимого, но связь тут же прервалась. И сколько бы раз женщина ни звонила в этот день на тот самый номер, абонент был не в сети. После бессонной ночи жена солдата снова набрала заветные десять цифр. В трубке послышался незнакомый мужской голос. От волнения, с трудом подбирая слова, Наталья объяснила, кто она и кого разыскивает. На этот раз удача улыбнулась женщине и она узнала, что её супруг тяжело ранен, но руки и ноги целы, жизненно важные органы целы и функционируют нормально.

Эпилог

Алексей Григорьев вернулся домой из госпиталя в канун Нового года. Для его семьи это был самый большой подарок и невыразимая радость. Сейчас он проходит курс лечения и реабилитации. Из его головы и шеи уже извлекли несколько осколков, хотя для полного избавления от «посторонних предметов» защитнику Отечества предстоит перенести ещё не одну операцию. Но уже сегодня солдат думает о том, чтобы вернуться к боевым товарищам и добить нацистскую нечисть.

Александр СОРОКИН

Фото из архива А. Григорьева