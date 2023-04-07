На всеволожском предприятии «Эксимпак» прошла экскурсия-игра для детей «Квиз, плиз!»

О значении рабочих специальностей взрослым говорить не надо. А вот детям, как выяснилось, нужно. На всеволожском предприятии «Эксимпак» так и сделали: в весенние каникулы организовали экскурсию-игру «Квиз, плиз!».

Атмосфера на мероприятии царила почти семейная, что неудивительно – сюда пришли дети сотрудников, среди которых корпоративный дух силён чрезвычайно. И если в обычных поездках детей объединяет желание побегать-попрыгать-посмотреть, то здесь – еще гордость за родителей, которые занимаются важным делом: производят пленку, которую можно увидеть на прилавках почти всех российских магазинов. Правда, как выглядит этот процесс и какую роль в нем играют мамы и папы, ребята представляют по-разному, иногда – очень оригинально и всегда – бесхитростно.

Знакомство с родителями

Экскурсия была организована таким образом, чтобы на каждом участке производственного цикла дети смогли увидеть весь процесс выпуска продукции. Но прежде чем пустить на объект, посетителям выдали комплект «обмундирования»: белые халаты и шапки и провели тщательный инструктаж по технике безопасности. Показали на примере огромного макета, как оказывать первую доврачебную помощь, и провели тематическое занятие с «живым» огнетушителем.

Сотрудники рассказали об истории предприятия и производственных процессах. Ребята увидели, как создают абсолютно новую, современную упаковку.

Узнали, какое оборудование используется для изготовления, познакомились с рабочими профессиями. Школьники с интересом общались с «экскурсоводами» – настоящими профессионалами в сфере производства. С ребятами беседовали как опытные мастера, технологи, победители и участники конкурса профессионального мастерства, так и молодые специалисты, которые только начинают свой профессиональный путь на заводе.

Сказать, что предприятие удивило своей технической оснащенностью, – значит ничего не сказать. Увиденное превзошло все ожидания. Современное оборудование, красивая продукция, компьютеризированные станки, аппараты. Вот только фотографировать и снимать сюжеты в некоторых цехах завода строго запрещено. А как же иначе, конкуренция! Нельзя, чтобы произошла утечка информации. Весь процесс производства держат в строгом секрете.

– Ещё до ковидных ограничений к нам приходили студенты из училища печати, – рассказывает заместитель генерального директора предприятия Татьяна Ялина. – Два года мы не проводили подобных мероприятий. Было интересно наблюдать за детьми. Они задавали вопросы, внимательно разглядывали этикетки и пленки. Удивлялись, как из белого, как снег, порошка можно выпустить продукцию. Для кого-то производственный процесс показался сложным и трудным, кому-то было интересно, занимательно и познавательно. Возможно, они станут нашими будущими сотрудниками.

По стопам мам и пап

Такие мероприятия призваны популяризировать рабочие профессии. Сегодня на заводе, как и на всех российских производствах, не хватает квалифицированных рабочих и технических специалистов среднего звена. Корень проблемы в лихих

90-х, когда престиж рабочих специальностей упал. Беда в том, что сейчас в этой области очень мало перспективных молодых кадров. Ветераны уходят на пенсию, заменить их некем.

Работодатели ищут высококвалифицированных сотрудников и даже готовы тратить время на подготовку кадров. Но ситуация на рынке труда несбалансированная – требуются профессиональные рабочие, а приходят самоучки. В связи с этим спрос на опытных мастеров по-прежнему очень высок.

– Несмотря на то что заработная плата рабочего пятого-шестого разряда порой выше, чем у офисных сотрудников, найти работников в офис намного проще, чем квалифицированных специалистов, – продолжает Татьяна Ялина. – Поддерживаем постоянный контакт с профильными учебными заведениями. Порой у некоторых молодых зашкаливают амбиции. Навыков нет, а требования слишком высокие. Эта проблема не одного нашего предприятия, а всей российской промышленности. Необходимо больше внимания уделять профессиональному образованию. Нынешняя экскурсия тоже может стать мотивацией для детей. Ведь ещё во время СССР были целые рабочие династии. Вдруг кто-то из ребят захочет пойти по стопам мамы и папы? Почему бы нет? На предприятие пришли дети от восьми до семнадцати лет. В основном мальчишки, всего четыре группы по десять ребят в каждой.

После экскурсии ребята охотно делились впечатлениями. «Очень интересно!», «Теперь я понимаю, почему папа так любит свою работу», – говорили дети.

Правда, кто-то из ребят, немного подумав, сказал: «Сложно трудиться на предприятии, надо хорошо учиться, чтобы потом найти легкую работу». Но в целом дети остались очень довольны.

– Даже те сотрудники, которые были настроены скептически, после посещения не скрывали своего удивления, – рассказывает заместитель генерального директора. – Оказалось, что ребят очень заинтересовало посещение. Мы уже задумались о том, чтобы повторить «промышленное путешествие» в сентябре. Ребята увидели, что труд рабочего почитаем и ценен. Поняли, что порой офисный «планктон» с двумя дипломами о высшем образовании не сможет заменить хорошего рабочего на заводе.

Погружение в атмосферу предприятия оставило незабываемые впечатления. Всегда интересно самому посмотреть на большие производства и увидеть, как рождаются различные изделия, требующие огромных трудозатрат. Ну и такое мероприятие – неплохой помощник для подрастающего поколения в профориентации. И чем больше будет организовано для школьников подобных экскурсий, тем шире будет выбор у них профессионального будущего.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО