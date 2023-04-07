Максим Чермных: «Самая большая радость – успехи моих воспитанников»

Заслуженный мастер спорта РФ по хоккею с мячом, завершив свою карьеру в «большом спорте», пришёл работать во Всеволожский центр физической культуры и спорта, где третий год передает молодым спортсменам свой опыт и знания.

Максим Владимирович Чермных родился 5 июля 1976 года в городе Первоуральске Свердловской области. Его отец, Владимир Викторович, много лет был бессменным вратарем команды «Уральский трубник», а после стал её тренером.

– На коньки я встал ещё в раннем детстве. Отец часто брал меня с собой на тренировки. И пока взрослые хоккеисты тренировались, я катался за воротами и наблюдал за ними. А в восемь лет пришёл в секцию и начал заниматься и выступать на соревнованиях, – вспоминает Максим Чермных.

В своей жизни нашему герою довелось поиграть за команды «Уральский трубник», екатеринбургский СКА, краснотурьинский «Маяк», архангельский «Водник», казанское «Динамо» и «Динамо» города Москвы. А сегодня спортсмен и тренер играет в составе ХК «Всеволожск». На международных соревнованиях за сборную страны Максим Владимирович выступал с 1997 по 2011 год. В составе российской сборной он провёл 35 игр, в которых забил 24 мяча. А в чемпионатах страны спорт-смен сыграл 686 матчей, забив 414 голов в ворота соперников.

За свою спортивную карьеру Максим Чермных четыре раза становился чемпионом мира, по два раза был серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, пять раз завоевывал Кубок мира и шесть раз Кубок европейских чемпионов. Он трижды побеждал в Международном турнире «Champions Cup», является десятикратным чемпионом России и пятикратным обладателем Кубка России, чемпионом Ленинградской области и двукратным победителем Кубка Ладоги. Восемь игровых сезонов Максим Владимирович входил в число 22 лучших хоккеистов страны.

– Все мои школьные годы прошли на ледовой арене, но как-то умудрялся уделять время и учебе и даже задумывался о перспективах после завершения спортивной карьеры. Поэтому поступил в Омский государственный институт физической культуры на специальность «Преподаватель физической культуры и спорта», который окончил в 1997 году, – вспоминает Максим Владимирович.

Сегодня, оставаясь действующим спортсменом, он тренирует всеволожских мальчишек и девчонок, прививая им не только любовь к спорту, но и важнейшие для спортсмена качества – силу духа, волю к победе, верность самому себе и команде. Он работает на базе Лицея № 1 и СК «Ладога Арена» в Колтушах.

– В определенный момент были большие сомнения, связывать ли свою жизнь с тренерской работой, но сегодня я не жалею о своём решении. Эта деятельность дает мне возможность продолжаться в своих воспитанниках, передавая им опыт и знания, а они учат меня. Только работая с детьми, я понял, как важно завоевать их доверие и не потерять его. А вообще я счастлив и уверен, что моя жизнь удалась, потому что занимаюсь важным делом. А что может быть важнее, чем воспитание тех, кто придёт нам на смену, тех, в чьи руки попадёт страна с её тысячелетней историей и несметными богатствами? Поэтому вместе со спортивными качествами, я считаю, необходимо прививать детям любовь к Родине, любовь к своей культуре, семье. И отрывая их от всевозможных гаджетов, мы спасаем детские умы и души, растим поколения здоровых, целостных людей, готовых переносить трудности и физические нагрузки, которые в нужный момент защитят и себя, и близких, и свою страну. Но все же моя самая большая радость – видеть спортивные успехи своих подопечных, – поделился Максим Чермных.

За время тренерской работы на всеволожской земле Максим Владимирович подготовил трех членов сборной Ленинградской области по хоккею с мячом. Его команда юношей стала серебряным призером турнира СЗФО и участвовала в первенстве России. А команда девочек завоевала «серебро» Всероссийских соревнований клуба «Плетеный мяч». Команда мальчиков под его руководством в упорной борьбе добыла серебряные медали первенства Ленинградской области и неоднократно становилась победителем первенства Всеволожского района по хоккею с мячом. В 2022 году Максиму Чермных присвоена вторая квалификационная категория тренера.

Александр СОРОКИН

Фото из архива Всеволожского центра физической культуры и спорта