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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Лучшим старостой Ленобласти стал житель Бугровского поселения

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Осенью прошлого года в Ленобласти проходил конкурс «Лучший староста сельского населенного пункта Ленинградской области в области обеспечения пожарной безопасности». Его итоги подвели 30 марта в Ломоносовском районном Дворце культуры «Горбунки», где прошел учебно-методический сбор.

На мероприятии присутствовали главы городских и сельских поселений, старосты населённых пунктов, представители общественных советов и инициативные комиссии поселений 47-го региона.

По заключению конкурсной комиссии третье место в конкурсе занял староста деревни Мендсары Бугровского сельского поселения Михаил Сапрыкин. Номинанта наградили грамотой и ценным подарком – мобильным телефоном.

Александр СОРОКИН
Фото из архива администрации МО «Бугровское сельское поселение»

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