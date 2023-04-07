Лучшим старостой Ленобласти стал житель Бугровского поселения

Осенью прошлого года в Ленобласти проходил конкурс «Лучший староста сельского населенного пункта Ленинградской области в области обеспечения пожарной безопасности». Его итоги подвели 30 марта в Ломоносовском районном Дворце культуры «Горбунки», где прошел учебно-методический сбор.



На мероприятии присутствовали главы городских и сельских поселений, старосты населённых пунктов, представители общественных советов и инициативные комиссии поселений 47-го региона.

По заключению конкурсной комиссии третье место в конкурсе занял староста деревни Мендсары Бугровского сельского поселения Михаил Сапрыкин. Номинанта наградили грамотой и ценным подарком – мобильным телефоном.

Александр СОРОКИН

Фото из архива администрации МО «Бугровское сельское поселение»