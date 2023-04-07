Глава администрации Всеволожского района отчитался перед жителями в прямом эфире

«Здравствуйте, жители одного из самых лучших районов. Приветствуем вас с борта МКС», – с этих слов российских космонавтов – Сергея Куди и Сергея Рыжикова – начался прямой эфир отчёта главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского. Российские астронавты рассказали, что пролетают над нами 16 раз в сутки.

– Леса, озера, холмы, красота, вам действительно повезло, – поделились впечатлениями покорители неба и звезд. – Мы посмотрели цифры, уровень развития района – космический! Теперь передаём слово главе администрации.

– Всего во Всеволожском районе живёт порядка 550 тысяч человек, – начал своё земное выступление Андрей Низовский. – Это как 15 княжеств Монако. Если из произведенных у нас грибов, картошки, зерна, молока приготовить пирожки, то понадобится противень размером с Германию. Предприятия АПК Всеволожского района кормят всю Россию. Общий объём отгруженных в прошлом году товаров собственного производства составил 282 млрд. рублей. Ну а средняя заработная плата порой доходит до 70 тысяч рублей. Только в прошлом году было закуплено квартир для детей-сирот на сумму в 284 млн рублей. За год введено в эксплуатацию 1 млн 700 тыс. кв.м жилья.

…За показателями у нас не гонятся – просто умеют добросовестно трудиться. А успехи ещё и от того, что между властями и жителями района есть доверие и взаимопонимание.

– Только в прошлом году на карте района появилось девять новых детсадов, – подчеркнул Андрей Александрович. – Да, динамика по возведению соцобъектов неплохая, но её надо выдержать. В этом году планируем сдать ещё шесть – в Мурино, Кудрово и Сертолово. Есть вопрос по недостроенным учреждениям. Вот, например, детский сад в Романовке, который не раз переходил из рук в руки, так и не был достроен.

После презентации лавины цифр и достижений к прямому эфиру присоединились жители района. Говорили о наболевшем: социальных объектах, санкциях, раздельном сборе мусора, обманутых дольщиках и строительстве новых агломераций, помощи подшефному городу Енакиево. Жители Всеволожского района, как заметил глава администрации, отличаются правильно заряженной социальной активностью. Люди интересовались, когда, например, в Морозовке появится отделение «Почта Банка».

– Не скрою, есть такая проблема, – согласился с жительницей Андрей Низовский. – Вопрос обсуждается. Можно пойти по примеру Сертолово, где совсем недавно открылось новое отделение.

В ходе прямого подключения жители пытались найти истину в… музыкальном образовании. Люди интересовались, когда в Щеглово появится школа искусств. «Уже, говорят, готов проект. Мы так рады, что держим пальчики крестиком», – сказала дозвонившаяся дама.

– Для строительства полноценного здания нужны деньги из федерального бюджета, – откровенно признался Андрей Александрович. – Поэтому мы постараемся решить данный вопрос по-другому. Планируем возвести модульное здание. Да, соглашусь, что акустика в таком помещении иная. Но зато у ребят появится помещение, где они смогут полноценно заниматься творчеством.

Отметим, что в прошлом году в сферу культуры было направлено 635 млн. руб. Из них 188 млн рублей – на проведение разных мероприятий. Ведь культура и искусство — это не рюши и бантики, а целая отрасль, которая воспитывает наших детей.

Дозвонилась в студию женщина из поселка Ватутино в Енакиево. Сказала много добрых слов и попросила помочь со строительством современного Молодёжного центра.

– Территория у нас есть, хотелось бы, чтобы вы помогли с оснащением, – отметила жительница.

– Чем сможем – поможем, – ответил Андрей Низовский. – У нас установлены прекрасные взаимоотношения с руководителем администрации Енакиево Романом Храменковым. Поговорим, обсудим сроки и поддержим. Приезжайте к нам в гости!

По итогам прямого эфира этот вопрос из Енакиево был признан лучшим. Задавшей его подарили самокат.

– Был ещё один хороший вопрос из Одинцово, – отметил Андрей Низовский. – Касался он вопроса выделения земельных участков участникам Специальной военной операции. Во Всеволожском районе много подшефных Министерству обороны территорий, которые просто пустуют. Есть такая идея – выделить им наделы.

Напомним, что эта мера поддержки была анонсирована главой администрации Всеволожского района на заседании правительства Ленинградской области. Речь идет о неиспользуемых землях, принадлежащих Минобороны. Предполагается, что их передадут муниципалитетам, которые в свою очередь переведут участки в статус ИЖС. Известно, что инициативу поддержали на региональном уровне, готовится законопроект для внесения его в Государственную Думу на рассмотрение.

Ещё один волнующий жителей вопрос касался открытия муниципального стадиона во Всеволожске.

– В городе есть хорошие пришкольные стадионы, которые можно регламентированно посещать, – ответил Андрей Александрович. – Кроме того, сейчас недалеко от территории Школы олимпийского резерва, на улице Приютинской, планируется построить крытый стадион, где удобно будет бегать, играть и получать удовольствие от занятий спортом в любое время года.

Поговорили в студии и о жалобах жителей Мурино на запах жженого кофе завода «Фаворит». Оказалось, что собственники все-таки решились «раскошелиться» на современные фильтры. Сейчас на предприятии вместе с надзорными органами обсуждают их установку. Со дня на день в этом вопросе поставят точку.

Ирэн ОВСЕПЯН