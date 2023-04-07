Всеволожск встречает Театральную весну

Завтра, 8 апреля, в семнадцатый раз Государственные театры Ленинградской области и театры Санкт-Петербурга собираются под знамена фестиваля-долгожителя Ленинградской области.

Даже в самые «непродуктивные», если так можно выразиться, для театральной общественности годы Всеволожская театральная весна радовала поклонников этого вечно прекрасного искусства именитыми гостями и премьерами.

– Удалось ли нашему фестивалю сохранить эти, несомненно, прекрасные традиции, не исчез ли задор и энтузиазм первых лет. В каком настроении и состоянии Всеволожский фестиваль вступает на порог своего 18-летия? – с таким набором вопросов обратились мы накануне открытия театрального фестиваля к куратору этого многомерного действа – А.Н. Мамбетовой. И вот что ответила Алла Николаевна, самолично просмотревшая в течение подготовительного периода все спектакли, которые будут представлены на сцене ЦКД города Всеволожска.

– А представлено будет пять премьерных спектаклей, – подчеркнула Мамбетова, – так что мы вполне оправдываем свое кредо «Фестиваль премьер». Все пять государственных областных театров: «Комедианты» и «Старая крепость» из города Выборга, «Театр-студия «Апрель» из Лодейного Поля и театры, прописанные «На Васильевском» и «На Литейном», традиционно представили нашему зрителю возможность посмотреть премьеры года.

Выборгский Театр драмы и кукол (художественный руководитель заслуженный деятель искусств РФ Юрий Лабецкий) покажет комедию с интригующим названием «Дуры мы, дуры!». Мы его увидим у нас. Драматический театр «На Васильевском» покажет фантастическую комедию «Человек из машины», а Театр драмы «На Литейном» порадует таким новым жанром, как интерактивный музыкально-мультипликационный спектакль «Я озвучиваю мультик. Петр I».

Традиционно много спектаклей покажут и для самых юных зрителей нашего города. Премьерные спектакли для детей привезёт Театр-студия «Апрель», Драматический театр «На Васильевском» и наши новые театральные друзья – Театр с романтическим названием «Легенда», с которым мы очень подружились года два назад. Это небольшой камерный театр, который находится на Выборгской стороне, очень творческий и молодой коллектив. Ещё один театр из Петербурга, который в прошлом году открывал 16-й фестиваль – Театр «АлеКо» – в этом году будет закрывать 22 апреля наш фестиваль тоже премьерным спектаклем по пьесе Островского. Юбилей великого драматурга обязывает.

А вот откроет наш фестиваль 8 апреля актер, которого мы очень хорошо знаем, – Олег Алмазов.

Зрители запомнили его ещё с первых серий телесериала «Тайны следствия», в котором он сыграл настойчивого журналиста, а вообще он снялся чуть ли не в сотне кинолент. Я думаю, что мы узнаем этого актера лучше, потому что он пишет песни, стихи, прекрасно читает Иосифа Бродского. Так что сюрпризы будут.

– Сюрприз или хорошая новость – как угодно, нынче возобновятся мастер-классы для театральных студий города. Так?

– Да, согласились провести мастер-классы по пластике и по актерскому мастерству главный режиссер Театра «На Литейном» Сергей Морозов, а пластику покажет замечательный актер Роман Агеев. Это и нужно, и полезно, и интересно будет. Все спектакли будут показаны на нашей сцене, хотя она далеко не для всех спектаклей приспособлена. Но тут у нас нет выбора. Точнее, он есть, и мы на фестиваль вынуждены брать спектакли не такие масштабные, с минимальным набором декораций. Но главное – действие происходит, свершается чудо для зрителя. И конечно, традиционно наш фестиваль носит социальный характер – ветераны, заслуженные люди района и города – самые почетные зрители нашего фестиваля. И маленьких зрителей мы ждём с распростертыми объятиями.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА из архива