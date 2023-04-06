С первого взгляда и на всю жизнь

13 апреля отмечает золотую свадьбу семья Еремеевых. Супруги Александр Михайлович и Татьяна Александровна 50 лет назад впервые взялись за руки и до сих пор продолжают смотреть друг на друга с нежностью и любовью.

Александр в 1972 году в Благовещенске окончил Дальневосточное высшее командное училище, а Татьяна – Хабаровский институт железнодорожного транспорта. По специальности она инженер-строитель.

За плечами майора запаса Вооруженных сил Александра Еремеева – служба в мотострелковых войсках в должности командира взвода и командира мотострелковой роты. Много раз Александр Михайлович был на советско-китайской границе в качестве разведчика-наблюдателя, 1977 год он встретил на заставе Героя Советского Союза Даниила Казакевича, в 1978 году получил звание капитана, с 1979 года служил в Центральной группе войск в Чехословакии, куда был назначен помощником начальника штаба мотострелкового полка.

Как яркие события той поры, Александр Михайлович вспоминает интересные встречи с артистами во время своего участия вместе с военнослужащими полка в съемках фильмов «Фронт за линией фронта» и «Фронт без флангов» с Вячеславом Тихоновым в главной роли. В семейном альбоме Еремеевых бережно хранится фото со съемок.

В 1984 году Александр Михайлович переведен в Прибалтийский военный округ в эстонский город Кохтла-Ярве на должность старшего помощника 1-го отделения военного комиссариата. Окончил курсы военных комиссаров в Саратове. Службу продолжил в городе Йыгева. В 1992 году после распада Советского Союза с большим трудом перевелся в Ленинградский военный округ в город Сланцы, где служил в должности начальника 4-го отделения военкомата. Закончил военную службу в 1994 году, получил квартиру в Агалатово.

Конечно же, совместный путь Александра Михайловича и Татьяны Александровны не был усеян лепестками роз, но они смогли пройти все испытания, все трудности, которые подготовила им судьба, и сохранить взаимную преданность и любовь, вырастить дочь Ирину.

А судьба приготовила им неспокойную жизнь офицерской семьи – со всеми приказами, назначениями, с постоянными переездами, съемными квартирами, общежитиями. Но всегда они были вместе, как бы трудно ни было.

Офицерская семья – это школа, в которой муж и жена, сидя «за одной партой», учатся жить вместе, преодолевать неизбежные неурядицы и с чистым сердцем делить маленькие семейные радости. Пример семьи Еремеевых – тому подтверждение. С первых лет совместной жизни в трудные моменты они всегда поддерживали друг друга, чувствовали плечо самого близкого человека. По всей видимости, преодоление семейных трудностей и невзгод сближало, укрепляло их отношения. Александр Михайлович – человек с чувством юмора. А удачная шутка всегда выручит — поможет достойно выйти из сложной ситуации, поднять настроение, вызвать улыбку и забыть про ссоры и обиды.

Татьяну Александровну, когда она выходила замуж за молодого лейтенанта, не пугало, что придётся объездить полстраны, исколесить тысячи километров. Супруги Еремеевы были готовы к такой судьбе, поскольку сами выросли в офицерских семьях. Молодым было с кого брать пример: родители Татьяны Александровны – Александр Кузьмич и Любовь Андреевна Татариновы вместе прожили 58 лет, а родители Александра Михайловича – Михаил Ильич и Ульяна Васильевна Еремеевы – 60 лет!

Татьяна Александровна, как и большинство офицерских жен, не давала присягу, приказа к месту службы не получала, но всегда была надежным тылом для своего мужа-офицера.

После декретного отпуска Татьяна Александровна работала инженером в строительно-монтажном управлении в военном городке Хабаровска, которое занималось объектами гражданского и военного назначения. Особенно ей запомнилось строительство укрепрайона на Большом Уссурийском острове на границе с Китаем, куда она добиралась на вертолете и по понтонному мосту. В Эстонии работала инженером-строителем в управлении торговли, в Сланцах – в военкомате.

Сколько теплых воспоминаний, сколько новых и настоящих друзей появилось у них за годы службы! Несмотря на то что сегодня юбиляры являются пенсионерами, интеллигентная дружная семья Еремеевых никогда не забывала об активности. Они ездили в круиз по Ладожскому и Онежскому озерам, посещают памятные и исторические места, праздничные мероприятия в Санкт-Петербурге, Всеволожском районе и в Агалатово.

Ценить жизнь, каждый её день Александр Михайлович и Татьяна Александровна Еремеевы умеют, умеют радоваться, дарить свою любовь родным и близким. Именно на любви держится их семья.

50 лет прошли как один день, в согласии, понимании, сочувствии, уважении и сострадании. Счастье для них – прожитые совместно годы, плоды этих лет – дочь и внучки.

Светлана КУЦОКОНЬ

Фото из архива семьи ЕРЕМЕЕВЫХ