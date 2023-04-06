Новое Девяткино прирастает садиками

Разрешение на строительство детского сада на 350 мест выдал госстройнадзор Ленинградской области. Дошкольное учреждение к I кварталу 2025 года возведет группа компаний ПИК по соглашению с Правительством Ленинградской области.

Как сообщает комитет по строительству ЛО, регион активно сотрудничает с московским застройщиком. В 2021 году он помог восстановить права обманутых дольщиков, а в 2023 начинает строительство пяти образовательных учреждений в Новом Девяткино, Янино и Аннино. Также ведутся переговоры по строительству школ, которые особенно нужны в районах новостроек.

Детский сад появится на территории ЖК «Заречный парк» и рассчитан на 15 групп от 1,5 до 7 лет. Здесь откроются залы для занятий музыкой, спортом, образовательные классы и кружковые помещения. Снаружи здание – спортивная площадка и отдельное место с навесом для хранения колясок.

По материалам комитета по строительству ЛО