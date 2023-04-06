В Дубровке завершился муниципальный этап первенства по флорболу

28 марта в поселке Дубровка, в спортивном зале местной школы, прошли игры муниципального этапа лиги школьного спорта по флорболу среди юношей и девушек 2010–2011 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 17 команд юношей и 10 команд девушек.

За соблюдением правил следила судейская бригада Всеволожского центра физической культуры и спорта. Судьи, профессионально выполнив свои обязанности, определили призеров и победителей. По итогам игр высшую ступень пьедестала из команд юношей заняли флорболисты ШСК «Сила Оккервиля» из ЦО «Кудрово». На втором оказались юные спортсмены ШСК «Олимпийские надежды» (Всеволожск, СОШ № 5). И третье место досталось команде «Дубровка» (Дубровская СОШ).

В состязании девушек места распределились таким образом:

1 место – ШСК «Феникс» (Всеволожск, СОШ № 2);

2 место – ШСК «Сила Оккервиля» (ЦО «Кудрово»);

3 место – ШСК «Дубровка» (Дубровская СОШ).

Лучшими вратарями турнира были признаны Архип Хаюрин (ШСК «Олимпийские Надежды») и Дарья Пенькова (ШСК «Феникс»). А самыми результативными нападающими – Егор Егоров (ШСК «Сила Оккервиля») и Алиса Дроздова (ШСК «Сила Оккервиля»). Сильнейшие команды будут представлять Всеволожский район на областном этапе соревнований, где наши спортсмены встретятся со своими сверстниками из других районов 47-го региона.

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района