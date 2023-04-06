Во Всеволожской больнице выберут лучших врача и медсестру

Всеволожская районная межклиническая больница объявила о старте ежегодного народного голосования за лучшую медсестру и лучшего врача. Отметить работу медиков учреждения может любой желающий в открытом обсуждении.

Народное голосование проходит в группе «ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» соцсети «ВКонтакте», а также во всех отделениях больницы. Для участия достаточно назвать ФИО и должность (отделение) специалистов, чей труд и профессионализм вы оценили выше остальных.

Дополнительные очки получат врачи и за благодарности, полученные в течение минувшего года. Итоги будут подведены и оглашены на праздновании Дня медицинского работника в июне, победителей ждет поощрение от руководства больницы.