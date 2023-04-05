Служба по призыву – долг и честь гражданина России!

Согласно Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина 1 апреля стартовал весенний призыв граждан на срочную военную службу.

Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе». Несмотря на горячую призывную пору, военный комиссар Всеволожского района Олег Окороков ответил на вопросы «В.в.».

– Олег Петрович, вы в районе сравнительно недавно. Давайте знакомиться…

– Родился я в г. Сочи Краснодарского края 16 июля 1973 года. Как все, учился в средней школе, а позже поступил в Высшее военное училище связи ракетных войск в г. Ставрополе, которое окончил в 1995 году. Проходил службу в различных воинских частях нашей страны – от Дальнего Востока до Москвы. В 2012 закончил службу в звании подполковника на должности заместителя командира по вооружению одной из воинских частей. Четыре года проработал в администрации г. Сочи. В Санкт-Петербург перебрался на постоянное место жительства в 2016 году, где поступил на службу в военкомат Выборгского района. Должность военного комиссара Всеволожского района занимаю с октября прошлого года.

– В сравнении с предыдущим местом работы как вам работается здесь?

– Естественно, Выборгский район Санкт-Петербурга по численности населения значительно больше, чем Всеволожский. К тому же он, если угодно, более территориально организован.

Здесь же городские и сельские поселения находятся в значительном отдалении друг от друга, и численность населения в них сильно разнится. Но нам удалось быстро наладить взаимодействие с местными властями.

– Сколько сотрудников в настоящее время в вашем подчинении?

– По штату нам положено 64 человека, в наличии – 57. При этом мы ведём активную работу по привлечению новых работников в наши ряды.

– Какое настроение у вас в преддверии профессионального праздника, который будет отмечаться 8 апреля?

– Праздник – знаковый. Как-никак – 105 лет! Призыв в России в целом и в нашем районе в частности обеспечивают добросовестные работники: это и офицеры, и врачи, и делопроизводители, занятые документооборотом, и разносчики повесток… И потому мы, конечно же, их всех поздравим! Они заслуживают самых добрых слов. Многие наши граждане даже не представляют, скольких трудов стоит нашим сотрудникам просто оповестить допризывников и призывников о тех или иных проводимых военным комиссариатом мероприятиях по осуществлению плана по призыву. По закону мы должны вручить повестку призывнику под личную роспись. К сожалению, не все граждане, подлежащие призыву, информируют нас о смене места жительства или о месте пребывания. Это значительно усложняет нашу работу. Очень надеемся, что когда-нибудь будут приняты изменения в законодательство, позволяющие делать эту работу дистанционно. XXI век за окном!

Ну а мы, соответственно, будем работать и решать поставленные перед нами задачи, поставленные командованием. И они будут решены!

– Давайте вернёмся к призыву…

– В настоящее время в мире неспокойно, и потому принято решение увеличить численность Вооружённых сил России, соответственно, выросли и наши планы по призыву… Весной мы должны призвать 284 человека. В прошлом году по плану мы призвали 215 юношей. Команды будут сформированы согласно установленным требованиям. Первая отправка, в количестве 25–30 человек, у нас планируется в 20-х числах апреля. При этом у нас существует смешанный принцип комплектования команд. Т.е. наши призывники из всех 19 городских и сельских поселений будут служить не только в пределах Западного военного округа, но могут быть направлены и в другие регионы страны.

– Помнится, раньше каждая отправка призывников в ряды Вооружённых сил была событием для района. В Культурно-досуговом центре «Южный» собирались родители будущих военнослужащих, их друзья и подруги, ветераны, представители администрации, звучали напутственные речи и музыка… Намерены ли вы эту прервавшуюся из-за пандемии традицию возродить?

– Думаю, что мы это сделаем. Традиции, особенно добрые, нужно чтить!

– Много ли призывников у нас со средним специальным и высшим образованием?

– Хотелось бы, чтобы их было побольше. По факту таковых – 10–15%. При этом следует отметить, что служба в армии для многих молодых людей в наше время не является чем-то жизненно необходимым и почётным делом. Многие, к сожалению, считают пребывание на службе по призыву напрасно потерянным временем. Изменилось время, изменилось общество, изменилось воспитание – изменилась молодёжь. Тем более что в связи с проведением Специальной военной операции молодые люди боятся попасть в зону боевых действий, хотя на самом высоком уровне заявлено, что военнослужащие срочной службы туда призваны не будут.

Подобные негативные тенденции особенно распространены в крупных городских агломерациях. В отличие от районов с коренным населением, привязанным «к почве», где живут люди-труженики от века, в этих районах подавляющее число населения – приезжие, которые привыкли менять место жительства в зависимости от наличия хороших условий проживания и высокооплачиваемой работы. И дети у них вырастают – «перекати поле», ни к чему не привязанные, никому не обязанные… Эти люди себя с Ленинградской областью никак не связывают…

В основном эти молодые люди попадают в поле нашего зрения, когда они приходят к нам за документами воинского учёта (приписное свидетельство), которые у них требуют работодатели при приёме на работу. Бывает так, что при найме на работу работодатели и этого не требуют…

– И как тут быть?

– С 1 марта внесены изменения в законодательство, согласно которому работодатели ОБЯЗАНЫ направлять наёмных работников для постановки на воинский учёт. В случае нарушения этих правил работодателю (независимо от формы собственности!) теперь грозит нешуточный штраф! Государство сейчас принимает значительные шаги к тому, что люди у нас в стране «не терялись»…

– Что бы вы ещё хотели сказать нужного и важного, о чём я вас не спросил?

– В настоящее время принято решение об увеличении численности армии до 1 550 000 человек. Пока в основном эту численность будут составлять контрактники. Но часть этой общей численности, как мы уже видим по призыву, будут составлять и военнослужащие срочной службы. За год численность призывников увеличится на 40 000 человек.

Сейчас в Государственную Думу РФ внесён законопроект об увеличении возраста призыва. Планируется со следующего года призывать молодых людей на службу с 19 лет до 30 лет, с 1 января 2025 года, соответственно, с 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года – с 21 года до 30 лет.

По увеличению срока службы пока ведутся оживлённые дискуссии, но, положа руку на сердце, я считаю, что 1 года недостаточно для подготовки специалиста, готового при необходимости занять место в боевом строю.

Пользуясь случаем, я хочу пожелать молодым людям – не бояться! Служба в армии по призыву – это ваш долг, честь и обязанность!

Беседовал Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото из архива «В.в.»