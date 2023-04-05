Ориентировщики Всеволожского района приняли участие в соревнованиях на склонах горы Машук

С 23 по 26 марта в Пятигорске проводились Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию памяти топографа А.В. Пастухова, а также Межрегиональные соревнования и открытый турнир Ставропольского края.

В соревнованиях участвовало около 2500 спортсменов в возрасте от 4 до 80 лет из 62 регионов России, в том числе из Луганской и Донецкой Народных Республик. Фаворитами Всероссийских соревнований были ориентировщики из Воронежа, Владимирской области, Тулы и Республики Крым. В составе сборной Ленинградской области в Пятигорск приехало 59 человек, 49 из которых – спортсмены Всеволожского района.

– В первый день соревнования проходили в дисциплине «Кросс-спринт» на укороченных дистанциях от 1,5 до 3,5 км, в зависимости от возрастных групп. Во второй день спортсменам пришлось преодолевать физически сложные и длинные дистанции. В мужской «элите» (спортсмены от 2004 года рождения уровня КМС и мастеров спорта) длина дистанции составляла 10 км с набором высоты до 430 м. В третий день проводилась дисциплина «Кросс-классика». Дистанции были максимально сложными по ориентированию, с большим количеством контрольных пунктов со множеством скальных ситуаций и микрорельефов. В четвертый день спортсмены стартовали в обратном порядке от занятых мест в третий день. То есть тот, кто был первым на дистанции «Кросс-классика», стартовал последним на дистанции «Кросс-многодневный», – рассказала сотрудник Всеволожского центра физической культуры и спорта, тренер по спортивному ориентированию Светлана Горбатенкова.

До пьедестала почета удалось дойти нашим Цветковой Маргарите и Тепереву Павлу. Маргарита «добыла» четыре медали (два «серебра» и «бронзу», а также – «золото» за сумму первых трех дней). А Павел завоевал золотую медаль на классической дистанции. В группе младших мальчиков (М10) на открытых соревнованиях отличился спортсмен из Нового Девяткино Алексей Туров. Ему удалось занять третье место в первый день соревнований и третье место по сумме трех дней. В десятку сильнейших вошли Кирилл Мулинов, Марк Богдан, Любовь Бурдина, Полина Гущина, Степан Александров, Диана Кургузкина, Крестина Левит, Иван Тимофеев, Марк Стримовский, Михаил Пашков, Диана Жулдыбина и Андрей Бегун.

– Конкуренция на соревнованиях была очень жесткой. Здесь участвовали практически все сильнейшие спортсмены России. В некоторых группах количество участников превышало 200 человек. Наши ребята изначально были не в лучших условиях. В отличие от соперников из южных регионов мы приехали «со снега», и в начале сезона еще не набрали опыта в летнем ориентировании. Поэтому попадание в десятку лучших на всероссийских соревнованиях можно считать очень высоким результатом, – пояснила сотрудник Всеволожского центра физической культуры и спорта, тренер по спортивному ориентирования Алла Теперева.

Александр СОРОКИН

Фото из архива Всеволожского ЦФКС