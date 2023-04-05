О газете Контакты Для рекламодателей Официальные документы

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожский борец завоевал «бронзу» на Всероссийских соревнованиях по дзюдо

0 Комментариев

В Йошкар-Оле 25 марта состоялись Всероссийские соревнования по дзюдо на призы Губернатора Республики Марий-Эл. В турнире приняли участие спортсмены из 22 регионов России. За честь Ленинградской области боролся  воспитанник Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва Александр Гараджа (тренер Кудякова Е.С.).

В первом поединке наш спортсмен менее чем за минуту одержал чистую победу над Рафиком Эминовым из Костромской области. Во второй схватке за 44 секунды выиграл у нижерогодца Марка Трегубова. В полуфинальном поединке Александр уступил Тимофею Марюшину из Татарстана, пропустив оценку на исходе второй минуты. В поединке за «бронзу» нашему дзюдоисту противостоял Руслан Сарашоев из Ульяновской области.

Проигрывая по ходу схватки два «шидо», всеволожский борец сумел переломить ход встречи в свою пользу, и в середине третьей минуты одержал досрочную победу. По итогам соревнований спортсмен выиграл три поединка из четырех и завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 73 кг.

Александр СОРОКИН
Фото отдела ФКС Всеволожского района

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Всеволожский спортсмен, покоривший Норвегию
  2. На Кавголовских трамплинах разворачивается история
  3. Лыжне все возрасты покорны!
  4. Губернатор Ленобласти отмечает юбилей

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code