Всеволожский борец завоевал «бронзу» на Всероссийских соревнованиях по дзюдо

В Йошкар-Оле 25 марта состоялись Всероссийские соревнования по дзюдо на призы Губернатора Республики Марий-Эл. В турнире приняли участие спортсмены из 22 регионов России. За честь Ленинградской области боролся воспитанник Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва Александр Гараджа (тренер Кудякова Е.С.).

В первом поединке наш спортсмен менее чем за минуту одержал чистую победу над Рафиком Эминовым из Костромской области. Во второй схватке за 44 секунды выиграл у нижерогодца Марка Трегубова. В полуфинальном поединке Александр уступил Тимофею Марюшину из Татарстана, пропустив оценку на исходе второй минуты. В поединке за «бронзу» нашему дзюдоисту противостоял Руслан Сарашоев из Ульяновской области.

Проигрывая по ходу схватки два «шидо», всеволожский борец сумел переломить ход встречи в свою пользу, и в середине третьей минуты одержал досрочную победу. По итогам соревнований спортсмен выиграл три поединка из четырех и завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 73 кг.

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района