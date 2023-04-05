Во Всеволожском районе пройдет ярмарка трудоустройства

14 апреля в Ленинградской области пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Для соискателей будут доступны вакансии более ста предприятий региона. Жители Всеволожского района также смогут посетить Биржу труда и узнать об актуальных предложениях и мерах поддержки.

Как сообщает комитет по труду и занятости Ленобласти, наряду с работодателями к проведению ярмарки будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию – узнать о самых востребованных направлениях.

Также соискатели смогут узнать о действующих мерах поддержки – от помощи в повышении квалификации до переобучения на востребованные профессии. Карьерные консультанты центра занятости помогут как подобрать наиболее подходящее место работы, так и спланировать карьеру.