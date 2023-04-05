Во Всеволожской библиотеке прошла неделя детской книги

В дни весенних каникул во Всеволожской детской библиотеке было многолюдно и шумно. Не загруженные постоянной подготовкой к занятиям дети с удовольствием участвовали в Неделе детской книги: в литературном кинозале юные читатели с удовольствием играли, проводили занимательные викторины, смеялись и плакали вместе с ожившими на большом экране героями любимых книг.

И никто не ушёл без подарков. Самые активные участники получили из рук библиотекарей в награду за свою смекалку искусно проиллюстрированные книги.

Дети с удовольствием общались с детским писателем-логопедом Гурией Османовой.

Но всё это было лишь прелюдией в торжественному празднованию 2 апреля Международного дня детской книги, когда были подведены итоги конкурса рисунков «Любимые книги». Победителей и участников отметили грамотами, благодарностями и ценными подарками.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО