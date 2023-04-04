Сертоловские педагоги нанесли визит коллегам из Бреста

В конце марта в рамках программы международного сотрудничества 15 сертоловских педагогов школы № 1 посетили белорусский Брест. В городе они общались и обменивались опытом с коллегами из средней школы № 28, которые организовали гостям пешеходную экскурсию по городу с посещением мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», археологического музея «Берестье» и музея «Спасённых художественных ценностей».

После экскурсии сертоловские педагоги приняли участие в научно-практической конференции, которая состоялась в здании школы № 28. Директор и завуч по воспитательной работе подробно изложили гостям основные идеи, методы и принципы обучения своего образовательного учреждения. Также учителя поделились программами по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Кроме того, педагоги посетили Лицей № 1, где познакомились с интересным опытом работы по развитию художественных и творческих способностей учащихся 9–11-х классов. В заключение дружеского визита принимающая сторона организовала для гостей незабываемую автобусную экскурсию в национальный парк «Беловежская пуща».

Напомним, что 2 апреля российский и белорусский народы отмечали важный праздник – День единения. В 1996 году наши государства подписали Декларацию о дальнейшем единении Белоруссии и России, а в декабре 1999 года после подписания соответствующего договора было создано Союзное государство. В его рамках страны реализуют множество проектов социальной, экономической, научной и правовой направленности на благо братских народов.

Проявление братства и единства двух народов происходит на разных уровнях, от личных контактов между людьми до взаимодействия между общественными организациями, городами и отношениями на уровне парламентов, правительств и президентов двух стран.

Город Сертолово давно поддерживает дружеские связи с белорусским Брестом. Города являются побратимами и часто обмениваются опытом.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото издания «Петербургский рубеж»