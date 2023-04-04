Руководители Романовского поселения отчитались по итогам работы за прошлый год

В Доме культуры «Свеча» поселка Романовка состоялось отчётное собрание о проделанной работе за 2022 год и задачах на 2023 год. Отчёт представил глава поселения и глава администрации муниципального образования Сергей Беляков.

Кроме жителей поселения и местных депутатов на собрании присутствовали от правительства Ленобласти Трубкина Т.М. и от администрации Всеволожского района Трофимов А.С.

В своем выступлении Сергей Беляков отметил, что приоритетными в деятельности муниципальной власти всегда остаются:

обеспечение надежности и безопасности функционирования систем жизнеобеспечения и инженерной инфраструктуры;

создание комфортной среды проживания;

стабильное развитие учреждений социальной сферы;

повышение инвестиционной привлекательности;

обеспечение высокого качества и доступности муниципальных услуг.

А первостепенной задачей является создание оптимально благоприятных условий проживания граждан на территории поселения. К ним относятся содержание улично-дорожной сети и уличного освещения, организация энергоснабжения, сбор, вывоз и утилизация ТБО, обустройство и организация мест отдыха населения и др.

В 2022 году из различных источников бюджетного финансирования отремонтировано около 7 000 квадратных метров внутридворовых дорог и тротуаров, а также пешеходных переходов с установкой дорожных знаков на сумму около 17 млн рублей. Выполнены работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов уличного освещения в поселках Романовка и Углово, в деревнях Углово и Лепсари, в местечке Углово и на территории поселков Корнево и Углово. Произведена замена неэффективных источников света и их компонентов на энергосберегающие светодиодные лампы в поселке Романовка по ул. Школьной и у МКД № 25. Администрация продолжает работы по установке камер видеонаблюдения в местах расположения детских игровых и спортивных площадок, парковок, в местах проезда автотранспорта и местах размещения ТБО. В течение 2022 года были дополнительно установлены 20 камер видеонаблюдения, в том числе 11 из них смонтированы по периметру здания ДК «Свеча».

В минувшем году продолжилась борьба с несанкционированными свалками ТБО. С территории Романовского сельского поселения вывезено 764 кубических метра бытового мусора, построено 4 контейнерных площадки, выполнены работы по благоустройству общественной площади у ДК «Свеча» в поселке Романовка. Проведена замена аварийных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения в поселках Углово и Романовка общей протяженностью более 850 метров на сумму более 700 тысяч рублей.

Во исполнение областного закона «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» для индивидуального жилищного строительства в 2022 году было выделено около180 земельных участков. Поддерживая политику развития физкультуры и спорта и пропаганды ЗОЖ, продолжается работа по проектированию Физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным игровым залом в поселке Романовка. За отчетный период на территории поселения было проведено более 100 физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе «Фестиваль футбола» с участием команд Республик Камерун и Нигерия. В спортивных залах Романовской СОШ и ДК «Свеча» проводятся тренировки по спортивному туризму и ориентированию, футболу, боксу, тхэквондо, боевому самбо, фитнесу и другим видам спорта. В течение зимнего сезона на территории поселения функционировали лыжная трасса и открытый каток ДК «Свеча».

В числе планов на текущий год руководитель поселения отметил благоустройство сквера и ремонт стадиона в поселке Романовка, ремонт спортивной площадки в поселке Углово. Запланировано оборудовать четыре места накопления твердых коммунальных отходов на общую сумму 3,8 млн. рублей, продолжить модернизацию линий наружного освещения в поселке Романовка по улице Центральной, завершить строительство второй нитки водовода и многое другое.

Александр СОРОКИН