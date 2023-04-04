Педагог из Мурино провел благотворительный концерт в поддержку онкобольной девочки

Директор Муринского центра образования № 2, учитель математики Александр Деревянко выступил на благотворительном концерте в зале «Колизей». Все собранные средства будут направлены на спасение восьмилетней Тани Марычевой. Девочка четыре года борется с онкологическим заболеванием.

Благородная цель концерта привлекла внимание многих муринцев, а талантливая и продуманная программа оставила глубокое впечатление у зрителей.

– Два часа пролетели как один миг, – поделилась эмоциями после концерта заместитель директора Анастасия Немцева. – Получилось очень душевно. Особенно тронул номер в исполнении отца и дочери: пятилетняя девочка исполнила все так профессионально, ну вот настоящая артистка! Все были в восторге.

На концерт пришла и Таня Марычева с папой. Девочка прошла более 10 курсов химии, множественную лучевую терапию. Сейчас единственный выход – дорогое лечение в Израиле. Главная мечта Тани – быть здоровой и пойти в школу со всеми детьми. Поддержали Александра Деревянко и коллеги.

– Поразил репертуар, – говорит учитель истории и обществознания Янина Золотарева. – Это был не просто концерт, а мини-спектакль, в котором был и балет, и виртуозная игра музыкантов, и скрипка… Компьютерные эффекты и свет удачно дополняли песенные образы.

Много добрых слов о бывшем ученике сказала классный руководитель Александра Деревянко – Наталья Алейник. Её присутствие стало настоящим сюрпризом.

– Тихий, уравновешенный и работоспособный ученик, – поделилась после концерта Наталья Борисовна. – Он не только отлично учился, но и успевал принимать активное участие в жизни класса и играть в театральных постановках. Про таких говорят – «человек-оркестр». Благодаря прекрасному воспитанию Саша легко находил общий язык с одноклассниками. Математика всегда была в его приоритете, и он стал хорошим педагогом. После окончания школы активно занимался творчеством: писал стихи и песни. Концерт был потрясающим. Невероятно красивая музыка и слова. Сколько в ней души, веры, любви!

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото МОБУ СОШ «Муринский ЦО № 2»