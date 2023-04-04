Караван дружбы Ленобласти дошёл до Мариуполя

Межэтническое взаимодействие и межнациональное сотрудничество – этой теме было посвящено заседание комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты Ленинградской области. Участники обсуждали вопросы межконфессиональной терпимости, анализировали особенности адаптации мигрантов, рассказывали о растущем как внутреннем, так и внешнем миграционном потоке.

Интересная дискуссия развернулась на межконфессиональную тематику. Отмечалось, что представители религиозных меньшинств, проживающих в Ленобласти, составляют всего 2 процента. Исповедующие ислам участники Совета пожаловались, что во Всеволожском районе нет ни одной молельной комнаты. В свою очередь представители христианской церкви отметили, что это слишком щепетильный вопрос, к которому необходимо подойти очень осторожно. Это тонкая материя.

– В вопросах межнациональных отношений требуется исключительная осторожность, – считает доцент кафедры истории религии и теологии РГПУ им. А.И. Герцена Алексей Гайдуков. – Образно говоря, государственный корабль призван проплыть как бы между Сциллой и Харибдой. В идеале это ювелирная работа. Люди ещё не забыли, что в эйфории перестроечных лет, когда открылись все шлюзы и исчезли “железные занавесы”, Россию заполонили миссионеры самых разных клерикальных учений, экзотических культов, новомодных сект. Разжечь конфликт можно на ровном месте. Достаточно разделить общество на «своих» и «чужих».

– Чтобы из искры не разгорелось пламя, нужно подключить национальные диаспоры, внедрять народную дипломатию в массы, – убежден глава Совета по межнациональному сотрудничеству Ленинградской области Юрий Паламарчук. Он идейный вдохновитель уникального Международного проекта «Караван дружбы на Дороге жизни», который пару лет назад был представлен и на семинаре-встрече с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. – Представительная делегация «атташе из народа» побывала в Ливане, Сирии, Китае, Молдавии, Белоруссии, Абхазии, Киргизии. «Караван дружбы» способствует восстановлению некогда прерванных добрососедских отношений между народами.

Место, откуда стартовал проект, было выбрано не случайно. Это один из символов Великой Отечественной войны – монумент «Цветок жизни» на Дороге жизни. Ведь благодаря сплоченности всего советского народа был одержан верх в одном из самых тяжелых военных противостояний XX века.

– Мы пытаемся аккуратно и спокойно разрулить сложные ситуации, а они возникали, и не раз, – признается Юрий Паламарчук. – Как-то раз в Беслане участникам нашего каравана предложили выпить за гостеприимных осетин, а в делегации присутствовал ингуш, родители которого погибли в осетино-ингушском конфликте. Однако всё быстро урегулировали после того, как все вместе начали танцевать лезгинку…

– Взаимное уважение, доверие и умение понимать друг друга без слов – три основных принципа, которым следуют участники нашего каравана, – рассказывает участник акции, полномочный представитель Республики Ингушетия в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Юнус Хаутиев. – Сегодня география «Каравана дружбы» достаточно широка. А начиналось всё с поездки в Чечню и Ингушетию. Мы приехали с концертом, привезли артистов. Признаться, поначалу не были уверены в успехе этой затеи. Но сейчас убеждены, такие мероприятия сближают народы, помогают лучше понять самобытность друг друга. Культурные мосты способны наладить взаимоотношения даже в самых сложных ситуациях.

– Сейчас ведётся разноплановая работа на Донбассе, – рассказывает Юрий Паламарчук. – Вот недавно открыли кадетский класс в одной из школ Мариуполя, решили вопрос программного обеспечения Мариупольского государственного университета. Вместе с учеными, представителями разных вузов Санкт-Петербурга не раз бывали в ДНР и ЛНР для подписания соглашений в сфере сотрудничества. Сейчас на новых территориях образовалась некоторая пустота, а когда идеологии нет, вакуум заполняется негативом. Люди, особенно молодежь, нуждаются в правовом воспитании. Да, продуктовые наборы в качестве гуманитарной помощи важны, но не менее актуальна духовная поддержка. Наша задача установить контакты на месте. Поэтому ищем точки соприкосновения.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото из архива «В.в.»