Во Всеволожске пройдет выставка собак «Питерский бомонд»

30 апреля на Юбилейной площади пройдет традиционная выставка собак всех пород. Мероприятие проводит межрегиональная общественная организация «Кинологический клуб «Авеста» при поддержке администрации Всеволожского района.

К участию приглашают владельцев всех пород – оставить заявку можно на сайте клуба http://avestaclub.ru/ (есть регистрационный взнос), справки по телефону +7 921 941-01-05. Главное условие – питомец должен быть зарегистрирован во Всероссийской единой родословной книге РКФ.

А вот посмотреть животных и познакомиться с разными породами может любой желающий – для зрителей вход на мероприятие свободный. На выставке владельцы собак смогут получить полезную информацию от кинологов и представителей клуба, ну а те, кто планирует завести питомца, получат возможность поговорить с владельцами и узнать информацию о породе из первых рук.