Во Всеволожске прозвучали «Весенние голоса»

Во Всеволожской детской школе искусств им. М.И. Глинки 2 апреля состоялся районный конкурс «Весенние голоса». Силу голоса демонстрировали обучающиеся отделений сольного пения школ искусств из Всеволожска, пос. им. Морозова (структурное подразделение Щегловское) и п. Кузьмолово.

Талантливые дети сумели удивить зрителей как хорошо поставленными голосами, так и артистизмом. Несмотря на юный возраст, многие ребята вполне уверенно держались на сцене, демонстрируя задатки настоящих «звёздочек».

Определить лучших из лучших оказалось сложно, но тем не менее компетентное жюри назвало победителей: Амелию Абрамову (преподаватель Ибрагимова Ш.О.), Виталия Скворцова, (преподаватель Беганский А.М.), Павла Яковлева (преподаватель Плотникова Н.И.) и Илью Зырянова (преподаватель Красовская Е.О.).

Организаторы конкурса выразили благодарность концертмейстерам конкурса: Потапову А.Г., Макеевой В.С., Давидчик А.Б., Прокопенко С.В., Кучинской Т.Г., Ложевский И.А.

Владимир Шемшученко