Весенний охотничий сезон в Ленобласти откроется 15 апреля

В этом году охота проходит по новым правилам. Постановлением губернатора Ленинградской области закреплены постоянные сроки начала охоты и разделены сроки добычи боровой и водоплавающей дичи.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в южной зоне охота на гуся, селезня утки открывается с третьей субботы апреля сроком на 10 дней (в этом году – с 15 по 24 апреля), охота на вальдшнепа, глухаря и тетерева – с четвертой субботы апреля также сроком на 10 дней (в этом году – с 22 апреля по 1 мая).

Во второй зоне охота на гуся, селезня утки начинается в четвертую субботу апреля (с 22 апреля по 1 мая), на вальдшнепа, глухаря и тетерева с 29 апреля по 8 мая. Весенняя охота с подсадными утками начинается в первой зоне с 15 апреля и длится 30 дней, во второй с 22 апреля также сроком на 30 дней.

К первой, южной, зоне относится: Гатчинский, Волосовский, Кингисеппский, Киришский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский, Тосненский районы Ленинградской области.

К северной – Бокситогорский, Волховский, Всеволожский, Выборгский, Кировский, Лодейнопольский, Подпорожский, Приозерский, Тихвинский районы.

Для охоты в общедоступных охотничьих угодьях нужно иметь: охотничий билет, действующие разрешения на добычу охотничьих ресурсов, разрешения на ношение и хранение оружия.

Оформить все разрешительные документы можно лично в комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, у сотрудников комитета и в электронной форме на портале Госуслуг.

По материалам пресс-службы областного правительства