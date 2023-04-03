В Сертоловской больнице будет создана «горячая линия»

28 марта в конференц-зале Сертоловской городской больницы главный врач Сергей Азаренко встретился с представителями общественных организаций города. Были обсуждены вопросы доступности медицинских обследований и исследований, порядок направления в другие медицинские учреждения, предоставление услуг в дневном стационаре, работа неотложной и скорой помощи.

Во встрече приняли участие Совет ветеранов Сертолово, сертоловское городское отделение ветеранов локальных войн и военных конфликтов Ленинградского регионального отделения «Российский союз ветеранов Афганистана», общественная организация ветеранов военной службы «Карельский укрепленный район», сертоловская городская организация Всероссийского общества инвалидов.

Одним из результатов встречи стало решение о создании «горячей линии» по актуальным вопросам. Также было решено, что встречи с представителями городских общественных организаций станут регулярными и будут проходить не менее одного раза в месяц, при условии, что план и обсуждаемые вопросы граждан и общественных организаций будут представляться главному врачу заранее.

Ян КАТИН

Фото Дмитрия КАРПОВА