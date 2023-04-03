В Ленобласти стартовал призыв на срочную службу

Весенний призыв граждан на срочную военную службу стартовал 1 апреля. Соответствующий Указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе».

Все срочники весеннего призыва 2023 года будут служить в пунктах постоянной дислокации в России.

По материалам пресс-службы областного правительства