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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Ленобласти стартовал призыв на срочную службу

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Весенний призыв граждан на срочную военную службу стартовал 1 апреля. Соответствующий Указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе».

Все срочники весеннего призыва 2023 года будут служить в пунктах постоянной дислокации в России.

По материалам пресс-службы областного правительства

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